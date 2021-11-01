「Let's Go Brandon」是辱罵拜登？保守派流傳暗語暴紅

近日極右和保守派支持者之間流傳「布蘭登加油」(Let's go Brandon)這句話，看似具有正面意義，但實際上是辱罵拜登總統。圖為上周在紐約州雪城的球賽，就掛出「布蘭登加油」橫幅。(美聯社)

近日極右和保守派支持者之間流傳一段密語「布蘭登加油」(Let's go Brandon)，看似具有正面意義，但實際上是辱罵拜登 總統；西南航空(Southwest Airlines)一名機長疑似在班機降落廣播時就說出「布蘭登加油」引發軒然大波，西南航空表示整起事件正在調查當中，但網路上支持與反對的聲浪仍此起彼落。

上個月全美房車改裝賽(NASCAR)中，28歲選手布蘭登‧布朗(Brandon Brown)拿下Xfinity系列賽中首次勝利；當時一名採訪記者誤以為周圍觀賽的民眾正在為布蘭登加油，但事實上他們正喊著「Ｘ喬拜登」(Fxxx Joe Biden)，自此「布蘭登加油」就被保守派支持者當成是辱罵拜登的暗語。

西南機長廣播「布蘭登加油」 引發爭議

西南航空尚未公布這名機長的身分，但據稱該名機長於29日自休士頓出發、飛往新墨西哥州 阿布奎基(Albuquerque)的班機上，他先是在降落前簡單播報當地氣候狀況，最後在感謝乘客搭機時說出「記住，布蘭登加油」；這段畫面被上傳到社群 影音平台抖音(Tiktok)後，激起網友們正反兩極的論戰。

事後西南航空透過聲明中表示，將「與所有涉入此事的員工進一步詳談了解情況，同時也會持續督促員工」，並強調：「西南航空不容許員工在值勤時向乘客公開發表個人的政治意見，而員工的個人立場也不足以代表全公司5萬4000名員工。」

據稱自拜登政府實施強制承包聯邦政府工作的員工接種新冠疫苗後，引發許多航空業者的不滿，航空公司的員工必須在12月8日前完成接種，該名機長疑似也是以「布蘭登加油」表達對該政策的不滿。

「布蘭登加油」在保守派支持者間形成一股風潮，萬聖節周末可見民眾沿用民主黨國會眾議員歐凱秀-柯提茲(AOC)過去出席時尚盛典Met Gala活動時所穿的禮服設計，將原本「富人多課稅」改成「布蘭登加油」。(取自Instagram)

據有線電視新聞網(CNN)報導，川普支持者們近來在社群平台上不斷流傳著「布蘭登加油」的相關迷因圖或照片；共和黨籍聯邦眾議員波西(Bill Posey，佛州)、鄧肯(Jeff Duncan，南卡州)和聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)等人也都在最近發表的言論中多次提到「布蘭登加油」。