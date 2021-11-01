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美再贈台150萬劑疫苗 蕭美琴貼文為何吃甜甜圈？

中央社／華盛頓1日專電
美國再度贈送台灣150萬劑莫德納疫苗。美國國務院1日在推特分享疫苗抵台照片，表示同心協力擊敗疫情展現美台關係強韌。（圖取自twitter.com/StateDept）
美國再度贈送台灣150萬劑莫德納疫苗。美國國務院1日在推特分享疫苗抵台照片，表示同心協力擊敗疫情展現美台關係強韌。（圖取自twitter.com/StateDept）

美國再度贈送台灣150萬劑莫德納疫苗，累積援贈400萬劑。美國國務院今天在推特分享疫苗抵台照片，表示疫情對所有人帶來前所未見的挑戰，同心協力擊敗疫情展現美台關係強韌。

美國政府6月在台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰時，曾援贈台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗，為抗疫送來及時雨，10月31日再度贈台150萬劑疫苗，駐美代表蕭美琴親赴肯塔基州路易維爾（Louisville）機場簽收並送機。

美國國務院今天在推特（Twitter）分享多張疫苗11月1日下午飛抵桃園國際機場、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與外交部政務次長曾厚仁共同前往接機的照片。

國務院表示，COVID-19疫情對所有人都帶來前所未見的挑戰，同心協力擊敗疫情展現出美台關係的強韌。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）10月31日推文宣布150萬劑莫德納疫苗起飛時也表示，疫苗捐贈反映美國對台灣的承諾，讚許台灣是個蓬勃民主政體、有價值夥伴及可信賴的朋友。

促成美國兩度贈台疫苗的蕭美琴，今天在推特貼出一張手拿甜甜圈的照片。她表示，在台灣文化，「圓圈」有健康及圓滿的意涵，「完成重要任務後吃個甜甜圈是一定要的，尤其是這項任務涉及善的循環」，並向美方致謝。

美國目前贈台疫苗累積400萬劑，捐贈量僅次於6度援台約420萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）疫苗的日本。立陶宛、斯洛伐克、捷克及波蘭也都捐贈台灣疫苗，外國捐贈總計約905萬劑疫苗。

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