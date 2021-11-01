最高法院聆聽德州墮胎法口語辯論 卡瓦諾立場備受矚目

俗稱「心跳法」的德州禁止墮胎法實施之後面臨挑戰，最高法院1日開始聆聽口語辯論。法律專家指出，保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh，圖)的態度最受矚目。美聯社

俗稱「心跳法」的德州禁止墮胎 法實施之後面臨挑戰，最高法院1日開始聆聽口語辯論。法律專家指出，保守派大法官 卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的態度最受矚目。

德州禁止墮胎法9月1日實施，當天深夜最高法院以5票對4票表決結果，駁回墮胎診所等組織的緊急上訴。當時在表決中，首席大法官羅伯茲 (John Roberts)與三位自由派大法官站在同一陣線。

相隔兩個月之後，紐約時報報導，如果現在最高法院審議德州禁止墮胎法出現與先前判決不同的結果，最可能發生的狀況是保守派大法官立場改變，這種情形最可能出現在卡瓦諾身上，因為卡瓦諾在大法官當中，由於觀念立場較趨中間派，擁有高度影響力；卡瓦諾與羅伯茲某些想法也頗為一致，認為法院在維護制度威信的同時，必須考量公眾意見。

對於大法官是否可能改變立場，佛羅里達州立大學(Florida State University)法學教授賽格勒(Mary Ziegler)分析：「原本未持觀望態度的人，現在可能持觀望態度了。」

自從2018年加入最高法院以來，卡瓦諾在大法官出現立場分歧的口語辯論案件中，表決時高達87%是加入多數意見，創下1937年以來參與多數意見決比例最高的大法官紀錄。

卡瓦諾在宣誓就職儀式上致詞時說，自己是羅伯茲的粉絲，因為羅伯茲「有原則、獨立超然，而且是美國司法的精神領袖」。

報導指出，卡瓦諾與羅伯茲表決時立場相同比例極高，光是最高法院上個審議期間，在立場分歧的口語辯論案件中，卡瓦諾與羅伯茲有91%表決立場一致，在最高法院歷史上追平兩位自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)高度一致的表決紀錄。

最高法院1日起聆聽的挑戰德州「心跳法」口語辯論，其中一案是由墮胎診所提出，另一案則由拜登政府提出。俄亥俄州立大學( Ohio State University)政治系教授包姆(Lawrence Baum)說，最高法院願意為這兩起案件加快腳步審理的事實，就反映出原本在5票對4票表決裡持多數意見大法官當中，至少一人立場已經鬆動。

他說，最近公布多項民調顯示，美國民眾對於最高法院滿意度下降，「這可能讓某些大法官在裁決時，更加在意法院之外的民眾想法」。

康乃爾大學(Cornell University)法學教授杜爾夫(Michael Dorf)指出，卡瓦諾是最可能受到影響而改變立場的，因為卡瓦諾與羅伯茲維護體制的傾向最為貼近，但羅伯茲卻不太容易輕易改變立場。