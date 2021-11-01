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葛理漢證實：1月6日曾要求國會駐警對暴徒開槍

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報調查報導引述一位未具名共和黨籍聯邦參議員指出，1月6日挺川群眾衝進國會大廈時，共和黨籍南卡羅萊納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，圖)曾要求國會駐警直接對暴徒開槍。美聯社
華盛頓郵報調查報導引述一位未具名共和黨籍聯邦參議員指出，1月6日挺川群眾衝進國會大廈時，共和黨籍南卡羅萊納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，圖)曾要求國會駐警直接對暴徒開槍。美聯社

華盛頓郵報調查報導引述一位未具名共和黨籍聯邦參議員指出，1月6日挺川群眾衝進國會大廈時，共和黨籍南卡羅萊納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)曾要求國會駐警直接對暴徒開槍，並對駐警說道：「你們在做什麼？去把參院議場搶回來！你們有配槍，要拿來用。」葛理漢辦公室1日對福斯新聞網(Fox News)發表聲明指出，報導當中引述的葛理漢談話「是正確的」。

根據華盛頓郵報報導，暴徒湧入議場之後，國會議員被迫緊急撤離，當時葛理漢的反應極為生氣，當場便對國會駐警說道：「我們給你們配槍是有原因的。要懂得拿來使用。」

未具名的一名共和黨籍聯邦參議員指出，葛理漢對國會駐警說：「你們在做什麼？去把參院議場搶回來！你們有配槍，要拿來用。」

葛理漢辦公室新聞聯絡主任畢夏普(Kevin Bishop)1日對福斯新聞網表示：「當時葛理漢非常清楚，進入國會大廈群眾背包裡所放的物品以及群眾其他帶進國會的某些東西，可能夾帶炸彈或爆裂物裝置。造成傷害恐怕比想像中嚴重許多。」

華盛頓郵報報導，葛理漢在暴徒進入國會山莊之際，打了數通電話給前總統川普的長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)，請伊凡卡向川普轉達應該如何針對整起事件發言。

知情人士透露，葛理漢在電話中對伊凡卡說道：「你必須把這些人弄走，狀況越來越失控。事情不妙，你必須跟這群人說先不要行動，稍安勿躁。」

葛理漢在1月7日在記者會上曾說，國會駐警應該對暴徒「鳴槍示警」，也應該在暴徒攻占政府機關時動用致命性武器。他說：「昨天的狀況可能演變成整棟建築物都被炸掉。」

他也以俄勒岡州波特蘭在2020年間的衝突不斷為例指出，如果司法系統與地方政府首長未能有效解決暴力頻傳的狀況，暴力問題勢必持續惡化。

葛理漢 共和黨 華盛頓郵報

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