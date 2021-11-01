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對學生打耳光導致流鼻血 「年度教師」虐童罪名被捕

記者顏伶如／綜合報導
傳出虐童事件的佛羅里達州杜瓦爾郡公立學區(Duval County Public Schools)達尼爾-庫克曼中學及高中(Darnell-Cookman Middle/High)。取自Google Maps
傳出虐童事件的佛羅里達州杜瓦爾郡公立學區(Duval County Public Schools)達尼爾-庫克曼中學及高中(Darnell-Cookman Middle/High)。取自Google Maps

根據佛羅里達州傑克森維爾警長辦公室(Jacksonville Sheriff's Office)囚犯入獄紀錄，60歲老師卡洛琳‧李伊(Caroline Melanie Lee)被學校選為「年度教師」(Teacher of the Year)得主之後兩天，有學生對校方遴選結果提出質疑而遭到李伊打耳光，李伊已於10月29日以虐童重罪罪名遭到逮捕並移送法辦。

佛羅里達州聯合時報(Florida Times-Union)報導，杜瓦爾郡(Duval)學區駐警指出，李伊把一名女學生私下叫到教室問話，並且對女學生打巴掌。

根據警方調查，這起事件的導火線為，杜瓦爾郡公立學區(Duval County Public Schools)達尼爾-庫克曼中學及高中(Darnell-Cookman Middle/High)有學生10月27日在Instagram發文，質疑李伊被選為「年度教師」得主。李伊找來其中一名在網路留言的學生問話，但學生被叫進教室之後，便遭到李伊連續打耳光，導致流鼻血。

美聯社報導，李伊接受員警詢問時否認對學生動粗，聲稱只想跟學生好好談談，因為學生在Instagram留言讓她感受遭到死亡威脅。不過，李伊也對員警說，學生的社群網站留言並未讓她害怕到覺得有必要通報校方處理。

校園監視器錄影帶畫面顯示，李伊快步走進教室，相隔四分鐘後，一名女學生捂著臉走出教室，前往輔導老師辦公室舉報事件。

有學生在網路留言中寫道，李伊曾在課堂上使用種族歧視用詞「黑鬼」，但李伊則說談到這個詞彙是因為討論諾貝爾文學獎得主史坦貝克(John Steinbeck)的1937年經典著作「人鼠之間」(Of Mice and Men)。

杜瓦爾郡公立學區總監葛林(Diana Greene)發表聲明指出，整起事件其實不應該發生，「尤其不應該發生在學校的環境裡」。

學區 佛羅里達州 社群網站

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