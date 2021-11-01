密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

艾立吉。(本報檔案照片)

密蘇里州華女紀夢奇 (Mengqi Ji)遭其白人夫婿艾立吉(Joseph Elledge)謀殺案，1日在密州布恩郡(Boone County)法院開庭，法官表示，今明兩天將從125個陪審團候選人中，選出最終12名擔任該案陪審員，而全案預計在三周內完成審理，該案檢察官奈特(Dan Knight)表示，已向至少180名證人發出傳票。

這宗引起廣大關注的一級謀殺案，上周舉行了審前聽證，被告律師史圖耶斯谷(Matei Stroescu)試圖阻止幾名證人出庭作證，其中包括從艾立吉穿的靴子上分析出微量證據的專家，該律師說，他不懷疑證人的經驗或專業知識，但對證人用來審查證據的方法存疑。

布恩郡法庭法官賈克伯斯(J. Hasbrouck Jacobs)稍後駁回了被告律師的上述動議。

被告律師欲阻止出庭的證人，包括負責分析土壤樣本的犯罪實驗室工作 人員藍德爾(William Randle)，還有密蘇里植物園三名工作人員，分別是負責植物鑑定的弗洛登(Aaron Floden)，以及負責驗證靴子上發現的杜松針進行DNA檢測的利南(Alexander Linan)與愛德華茲(Christy Edwards)。史圖耶斯谷主張，這些人員使用的方法不夠可靠。

透過上述人員的分析檢測，指出艾立吉所穿的靴子上附著的土壤與杜松針的痕跡，推論他曾出現在發現紀夢奇遺骸的現場。

紀夢奇。(本報檔案照片)

涉嫌殺害紀夢奇的艾立吉被控一級謀殺罪，該案的重點過程如下：

●2019年10月8日：艾立吉在之後接受警方詢問時稱，他當晚9時30分左右在家中幫妻子按摩，後向其求歡遭拒，稍晚約11時30分曾看到妻子已在房間入睡，他則待在客廳休息。

●2019年10月9日：艾立吉表示，約清晨5時被女兒哭聲吵醒，才發現妻子不見了，然而明知妻子失蹤，他卻沒有告訴任何親友、同學，且根據警方調查，他當日還向母親發簡訊祝賀生日，還兩次簡訊密大同學，表示自己要在家照顧女兒無法上學，根據警方追蹤其手機，發現9日上午10時30分左右，他開車帶著一歲的女兒，到距離不近的傑佛遜市(Jefferson City)，但抵達該市不久，他又開車回到哥倫布市。同日傍晚6時30分，他再度開車帶女兒出門。

在中國 的紀女母親任可，9日當天因遲遲沒有收到每天都會打電話的女兒信息始起疑，並致電詢問艾立吉及女兒在美國的朋友。此外，紀夢奇早就與朋友約好9日要在當地沃爾瑪(Walmart)見面，也未依約出現。

●2019年10月10日：艾立吉向警方報案紀夢奇失蹤，10月12日他接受兩名警探約三小時的審問，而法官賈克伯斯審前已經裁定，這些審問影片的部分，將作為該案的證據之一。

●2019年10月10日到17日：沒有任何家人、親戚、朋友收到紀夢奇的信息。

●2019年10月25日：哥倫布警方逮捕了24歲的艾立吉，但並非以涉嫌紀女失蹤予以逮捕，而是以警方所掌握的兩夫婦的一歲女兒身體出現淤青的照片，以置兒童於危險的一級重罪提控。

●2020年2月28日：經過檢警多方搜索、調查，遲遲找不到紀夢奇的蹤跡，但大陪審團根據檢警提供的證據、說法，於2月28日裁決將涉有重嫌的艾立吉以一級謀殺罪起訴。艾立吉則從當時一直羈押在監獄到現在。

●2021年3月25日：一位民眾在岩石橋州立公園(Rock Bridge State Park)發現一具遺骸，4月6日法醫辦公室指出，根據牙齒紀錄，確認該遺骸就是失蹤多時的華婦紀夢奇，檢方將此消息告知紀夢奇在中國的家人時，家人情緒略顯激動，但「知道這一刻終會來臨」。

奈特表示，檢方將所收集的紀夢奇與艾立吉間的爭吵錄音，整理成66頁的法律摘要作為主要證據，這份文件表明，艾立吉多次試圖操控其妻子，並侮辱紀的母親與中國文化，他形容艾立吉是個「嫉妒心與控制欲都很強的精神病患者。

法院文件指出，紀夢奇與艾立吉在哥倫布市的一家實驗室認識，當時紀為該實驗室組長，艾則是到該公司實習的工程系大學生，兩人相戀後在2017年9月結婚，2018年秋季生下女兒。

至於艾立吉為何殺妻？負責調查該案的警察米契爾(Alan Mitchell)曾分析表示，艾立吉接受警方詢問時說，案發當天紀夢奇躺在房間床上，他走過去壓在妻子身上替她按摩背部，並向妻子求歡但遭拒絕。

艾立吉說，由於妻子已經好幾個月對他的要求反應冷淡，因此遭拒絕後就離開到客廳打電動、看YouTube影片。

米契爾表示，紀夢奇身高五呎、體重約100磅，而艾立吉高六呎，體重170磅，一旦艾立吉壓在紀夢奇身上，紀幾乎無法做出反抗，而之後警方拍照存證顯示，艾立吉身上沒有發現任何受傷跡象。

根據警察辦案經驗與訓練推斷，當時艾立吉疑因不滿妻子反應，因此勒死了她，而通常遭勒斃的死者，現場不會留下血跡，這也可以說明之後警方並在其居住公寓，還有夫婦兩人的車輛上，為何均找不到血跡反應。

紀夢奇1991年4月30日出生於中國西安，為任可(Ke Ren，以下均為譯音)與紀小林(Xiaolin Ji)唯一的孩子，她畢業於上海華東理工大學工程系，2012年到密蘇里大學攻讀碩士，2014年拿到碩士學位後，留在當地工作。