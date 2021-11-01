最新調查：3成共和黨員認為拯救美國需訴諸暴力

華府智庫機構「公共宗教研究所」公布最新問卷研究「美國價值調查」結果指出，大約三成共和黨員指出，若要解決美國當前面臨的各種問題，就需要訴諸暴力。圖為一民兵組織去年12月4日持武器在俄亥俄州哥倫布市示威。(Getty Images)

華府智庫機構「公共宗教研究所」(Public Religion Research Institute)公布最新全國年度問卷研究「美國 價值調查」(American Values Survey)結果指出，大約三成共和黨 員指出，若要解決美國當前面臨的各種問題，就需要訴諸暴力。專家指出，這項調查結果反映了今年1月6日國會暴動事件以及各種陰謀論持續散布之下的影響。

「公共宗教研究所」已經連續12年公布「美國價值調查」報告。今年問卷調查是在9月16日至29日間舉行，針為全美50州隨機抽樣選出的2508名成年民眾進行訪查。

統計結果顯示，被問到若要拯救美國是否需要訴諸暴力時，所有受訪者中有五分之一表示同意。若以政黨傾向區分，30%共和黨員表示認同，表示贊成的民主黨 人只有11%，無黨派民眾則有17%同意。

「公共宗教研究所」創辦人兼執行長瓊斯(Robert Jones)說：「調查結果令人感到憂心。」他表示：「我做這項研究已有頗長時間，數十年來，身為一名社會學者及民調專家，很少見到這樣的調查結果。」

瓊斯指出，從受訪者回應可以看出，美國社會正迅速走向嚴重兩極化。

「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)極端主義研究中心(Center on Extremism)資深研究員皮特卡瓦奇(Mark Pitcavage)表示，這項問卷調查結果令人感到「極為不安」，因為將近三成共和黨員對政治暴力(political violence)覺得舒服自在，比例較小的無黨派民眾以及民主黨員同樣支持這個概念，「光是這點就讓人擔憂」。

瓊斯指出，較多共和黨員支持政治暴力的調查結果，是前總統川普挑戰大選結果的直接結果(direct result)。他指出，統計結果也顯示，68%共和黨受訪者依然相信川普贏得2020年總統大選卻勝利遭竊，相較之下只有26%獨立選民及6%民主黨選民持相同看法。

調查結果顯示，信賴福斯新聞網(Fox News)的共和黨受訪者當中，高達82%表示川普勝選結果遭到偷竊。相較之下，信賴其他主流新聞媒體的共和黨受訪者當中，僅約44%持相同看法。「對抗仇恨與極端主義全球計畫」(Global Project Against Hate and Extremism)共同創辦人貝瑞契(Heidi Beirich)指出：「共和黨當中有一大部份基本上已經偏激化了。」