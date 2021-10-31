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拜登在G20簽行政命令 要求加快解決供應鏈危機

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

編譯陳韻涵／綜合31日電
白宮發言人莎奇31日傍晚宣布確診感染新冠肺炎。（Getty Images）
白宮發言人莎奇31日傍晚宣布確診感染新冠肺炎。（Getty Images）

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)31日傍晚宣布確診感染新冠肺炎，她沒有隨同拜登總統出席羅馬參加20國集團(G20)峰會；42歲的莎奇已接種兩劑新冠疫苗，她26日曾與拜登接觸，但兩人相隔六呎社交距離，並戴著口罩。

莎奇原本計畫與拜登同行，不過得知她的家人染疫後，就在拜登準備動身前往歐洲之際取消行程。

莎奇在聲明中表示，「我自從27日起，就沒有與總統或資深白宮職員近距離接觸，在26日最後一次接觸後連續四天篩檢陰性，而我今天坦然說明檢驗陽性的結果。」

她說，目前只有出現輕微的染疫症狀。

她說：「我在26日最後一次見過總統，我們在戶外碰面，相隔六呎社交距離並戴口罩。」

莎奇未隨同出席G20峰會，由副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)代勞。

拜登這個周末在羅馬出席20國集團（G20）領袖峰會，並即將在11月1日前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。

隨同拜登出訪的白宮幕僚與隨行人員，他們在動身離開白宮前天天篩檢並且已完整接種疫苗，由於與人近距離接觸，加上他們職責所在需要頻繁出差，許多官員已接種疫苗加強劑。

美國聯邦監管機構宣布美國民眾可施打第3劑疫苗之後沒多久，拜登9月27日即接種疫苗加強劑。

拜登 社交距離 白宮

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