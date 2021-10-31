MIT等知名大學「校產基金」賺翻 師生吃紅 免除學費

美國 一些享譽全球的大學正順應要求，增加對學生和員工的支出，原因是這些學校校產基金的投資 報酬率，都隨著股票等資產價格大漲，衝上數十年來最高峰。

英國金融時報（FT）報導，據Cambridge Associates初步估計，在6月底止的會計年度，美國學院與大學的校產基金報酬率中位數為34.6%，為1980年代初以來最亮麗的表現；相較下，同期「股六債四」投資策略的報酬率約為20%。

近來大學校產基金規模大增，已掀起外界要求學校與教職員及學生共享獲利的聲浪，包括加薪和降低學費。麻省理工大學（MIT）10月中表示，去年度投資報酬率「意外」升至55.5%，因而承諾將擴大與學生及教職員分享校產基金的資源，明年6月起來自校產基金的支出，將擴增30%至11億美元。

去年度校產基金報酬率達46.5%的達特茅斯學院也說，已為家長年薪不到6.5萬美元的學生免除學費，並發放給員工一筆相當於3%薪資的一次性獎金。

許多知名大學校產基金過去十年來的報酬率都超過10%，學費卻持續增加，導致外界詳加檢視這些學校的支出計畫。Education Data Initiative的數據顯示，過去20年美國學院的平均每年學費已激增兩倍至35,720美元。

不過，有些大學已迅速澄清，希望降低外界對於各大學會因為校產基金績效搶眼、而擴增支出的預期。哈佛財務長赫利斯特說，哈佛大學 的資源確實是比許多其他大學相對充裕，但和大眾認知不同的是，哈佛大學的財富並非無窮無盡。