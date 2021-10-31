我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA：因心肌炎風險 青少年注射莫德納再等等

CNN追問「台灣若受攻擊，美國是否出手保衛」布林肯不鬆口

MIT等知名大學「校產基金」賺翻 師生吃紅 免除學費

編譯易起宇／綜合外電

美國一些享譽全球的大學正順應要求，增加對學生和員工的支出，原因是這些學校校產基金的投資報酬率，都隨著股票等資產價格大漲，衝上數十年來最高峰。

英國金融時報（FT）報導，據Cambridge Associates初步估計，在6月底止的會計年度，美國學院與大學的校產基金報酬率中位數為34.6%，為1980年代初以來最亮麗的表現；相較下，同期「股六債四」投資策略的報酬率約為20%。

近來大學校產基金規模大增，已掀起外界要求學校與教職員及學生共享獲利的聲浪，包括加薪和降低學費。麻省理工大學（MIT）10月中表示，去年度投資報酬率「意外」升至55.5%，因而承諾將擴大與學生及教職員分享校產基金的資源，明年6月起來自校產基金的支出，將擴增30%至11億美元。

去年度校產基金報酬率達46.5%的達特茅斯學院也說，已為家長年薪不到6.5萬美元的學生免除學費，並發放給員工一筆相當於3%薪資的一次性獎金。

許多知名大學校產基金過去十年來的報酬率都超過10%，學費卻持續增加，導致外界詳加檢視這些學校的支出計畫。Education Data Initiative的數據顯示，過去20年美國學院的平均每年學費已激增兩倍至35,720美元。

不過，有些大學已迅速澄清，希望降低外界對於各大學會因為校產基金績效搶眼、而擴增支出的預期。哈佛財務長赫利斯特說，哈佛大學的資源確實是比許多其他大學相對充裕，但和大眾認知不同的是，哈佛大學的財富並非無窮無盡。

美國 投資 哈佛大學

上一則

最貴的感恩節 火雞價漲20% 司機運費飆到最高

延伸閱讀

大學美足／喬治亞8連勝 總勝分達250分

大學美足／喬治亞8連勝 總勝分達250分
大學美足／奧克拉荷馬大 單場傳6達陣

大學美足／奧克拉荷馬大 單場傳6達陣
福克斯21世紀前副總裁關清 11月1日西來大學講商業預測

福克斯21世紀前副總裁關清 11月1日西來大學講商業預測
申請史丹福大學 不看家庭背景 成績要有競爭力

申請史丹福大學 不看家庭背景 成績要有競爭力

熱門新聞

美國一家麥當勞主管公布最滯銷品項。(美聯社)

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

2021-10-25 15:54
圖：pixabay

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

2021-10-29 12:38
36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

2021-10-28 20:56
「上周今夜秀」主持人約翰奧利佛。(美聯社)

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

2021-10-25 12:29
轄區市警五分局在現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓非裔嫌 先在地鐵內開槍 又奔赴華埠銀行搶華裔

2021-10-25 19:41
由於在通膨大環境下，出現供應鏈危機，運費及原物料價格高昂，零售業對於節慶促銷、折扣活動的態度變得更為保守。像去年多達50%以上折扣的商品將大減。(美聯社)

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

2021-10-27 09:54

超人氣

更多 >
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬

瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
汪小菲悄刪照？ 網瘋傳「大S將官宣離婚」 S媽說話了

汪小菲悄刪照？ 網瘋傳「大S將官宣離婚」 S媽說話了