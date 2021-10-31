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最貴的感恩節 火雞價漲20% 司機運費飆到最高

編譯陳家齊／綜合外電
乾旱歉收、運輸受阻，農產品價格全面上漲。（路透）
乾旱歉收、運輸受阻，農產品價格全面上漲。（路透）

全球供應鏈瓶頸可不是只影響晶片、衣物等製造產品，農產品價格也在全面上漲。從肉品到水果，美國人今年感恩節要享用大餐時，將發現食物變貴了，如果是上館子聚餐，菜單上的價格會比在家裡煮貴更多。

紐約時報報導，在阿肯色州經營餐廳的麥克盧爾表示，今年他買的火雞價格比去年漲了20%。在北卡種植番薯的農人布朗說，今年他付給卡車司機的運費是去年的兩倍，「我在這行38、39年了，從來沒見過這種事。」紐時還形容，今年的感恩節大餐可能是歷來同期最貴。

ArrowStream食物產業分析公司分析師歐維拉指出，餐廳受限於人力短缺、食材缺貨，提供的選項將更有限，價格也漲得更高。他指出，為了防疫採取的保持距離等措施，讓肉品分裝等食品工廠更是無法百分之百開出產能，導致食材更加短缺。

美國農業部的調查顯示，今年9月，在餐廳等「離家食用」的食物價格比一年前上漲4.7%，買回家自己煮的食材價格漲4.5%。肉品的漲幅將非常明顯，活牛價格在10月26日的期貨價格漲幅高達14%，育肥牛（feeder cattle）上漲16%。豬瘦肉價格上漲逾3%。整體而言，畜肉、禽肉、魚肉與雞蛋9月年比大漲10.5%。

美國農業部已預估，今年的牛肉、小牛肉與豬肉價格將會比去年上漲6.5%-7.5%，並明白表示還可能漲更多，歐維拉說：「當第4季一路前進的同時，如果發現這個預測漲幅估得太低，沒有人會覺得意外。」

美國最大的水果產地加州正在經歷嚴重的乾旱，作物歉收，一些地區還必須休耕。根據美國政府的統計，目前加州有87%的範圍處於「嚴重乾旱」。加上缺採收工、缺運輸的問題，水果價格在今年也是引領美國食物漲價的關鍵。

在各種主要食糧中，燕麥今年的漲幅最兇，幾乎已經上漲96%，同樣是因為乾旱歉收問題。美國農業部估計，今年的燕麥收成量約是3億9,800萬英斗，創紀錄最低，比去年銳減39%，讓這個從早餐麥片到飲料都會使用的穀物漲勢兇猛。

歐維拉說，北美大平原地帶的小麥與燕麥狀況幾乎一樣，同樣遭受乾旱衝擊，小麥期貨價格今年已經上漲17%。更糟的消息是，乾旱衝擊遠還沒有結束，由於反聖嬰現象的成形，加州等地的乾旱將持續到至少明年春季，歐維拉表示：「所有跡象都顯示，今年佳節的食品價格通通都在漲。」

美國 加州 農業部

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