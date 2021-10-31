CNN追問「台灣若受攻擊，美國是否出手保衛」布林肯不鬆口

國務卿布林肯。(美聯社)

國務卿布林肯 今天告訴美國 有線電視新聞網（CNN），美國持續「堅決遵守」台灣關係法 ，並且會確保台灣在遭遇攻擊時有能力自我防衛。

「國會山莊報」（The Hill）報導，布林肯（Antony Blinken）接受CNN周日節目「美國國情」（State of the Union）訪問時先表示：「我方政策並未改變。」其後又說，這指的是美國「長期所承諾，會依循台灣關係法確保台灣有辦法自我防衛」。

布林肯並表示：「我方保持承諾。我們要確保在台灣議題上，沒有人會採取任何單方面行動打破現狀。這點並未改變。」

節目主持人巴希（Dana Bash）則一再詢問布林肯，他能否明確證實，如同美國總統拜登（Joe Biden）21日在CNN主辦的與民有約活動中所稱，美國會在台灣遭到中國攻擊時保護台灣。

布林肯回答：「我能告訴您的是，我們維持遵守、堅決遵守我們依照台灣關係法所須負的責任，包括確保台灣有能力自我防衛對抗任何侵略行為。」

巴希再問：「總統明確表示美國會（防衛台灣），這和你現在說的不同，不是嗎？」

布林肯則重申，拜登已「表明我們將採取一切必要行動，來確保台灣有辦法自我防衛」。

布林肯今天稍早在羅馬舉行的20國集團（G20）峰會場邊與中國外交部長王毅會面時，對於中國的行動「損害以規則為基礎的國際秩序，與我們的價值和利益及我們盟友和夥伴的價值和利益相牴觸」提出關切，其中的盟友和夥伴包括台灣。

影片來源：YouTube CNN