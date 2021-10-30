我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森突取消參加英國氣候峰會 原因引猜測

CDC：18歲以下未打疫苗外籍人士 抵美毋須隔離

紐森突取消參加英國氣候峰會 原因引猜測

編譯組／美聯社沙加緬度電
加州州長紐森突然取消前往英國參加聯合國氣候變遷大會。（美聯社）
加州州長紐森突然取消前往英國參加聯合國氣候變遷大會。（美聯社）

以「家庭義務」為理由，加州州長紐森（Gavin Newsom）29日突然取消前往英國蘇格蘭參加一年一度的聯合國氣候變遷大會（United Nations Climate Change Conference）。

紐森辦公室發言人麥蘭（Erin Mellon）表示，紐森將改為透過網路參加這場會議，但麥蘭拒絕回答紐森改變計畫的詳細原因。

紐森已要求副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis）代替他率代表團前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）參加會議。庫納拉基斯接受美聯社訪問時表示，她28日和紐森談話時，已感受到紐森有意要求她前往。

紐森有四名年齡從5歲到12歲的子女，庫納拉基斯說：「州長的子女都還很年幼，我們應該予以體諒，尤其是去過他家的人。」庫納拉基斯自己有兩個已成年的兒子。

將參加這場大會的加州民主黨參議員赫茲柏格（Bob Hertzberg）表示，他覺得紐森對於無法前往應該會非常失望。赫茲柏格說：「他熱中這個議題，非常關心這個議題，這個行程對他而言意義重大，我確定他其實非常想去。」

紐森向來主張必須對氣候變遷問題採取果斷的行動。上個月，紐森在視察加州最近發生的野火造成的嚴重破壞時說：「我已經對否認氣候變遷者完全失去耐性，他們的觀點與現實完全不一致。」

自1960年代首次立法限制車輛排放廢氣以來，加州一直是全球氣候問題的領導者。在川普執政時期，加州一共對聯邦政府提出100多項關於環保議題的訴訟。

紐森還試圖透過實施一系列積極的行政命令進一步擴大加州的影響力，如果這些行政命令能在漫長和具爭議性的立法過程中倖存，將有機會從根本上改變人們的生活方式。

加州眾議會議長倫登（Anthony Rendon）認為，紐森不親自出席這項氣候大會，會對加州的影響力產生一定程度的影響。不過，倫登也表示，紐森不需要一定得出現在蘇格蘭，才能成為氣候變遷問題的領導人。

這趟蘇格蘭之行是紐森擔任州長後最重要的國際行程，因為它提供了紐森一個可以凸顯他的議題、呼籲他國跟隨加州作法的全球平台。

不過，南加大公共政策傳播學教授傑夫（Sherry Bebitch Jeffe）表示，取消此行不太可能在政治上對紐森造成傷害。

傑夫說：「假設他家中發生了一些需要他留下的事，但他仍按照計畫出國，將可能對他產生負面影響。」

紐森 加州 氣候變遷

上一則

舊金山灣區 全力爭辦2026足球世界杯賽

下一則

美疫苗報廢比浪費 加州11個月棄64萬劑

延伸閱讀

紐森應加蓋監獄 保障公衆安全

紐森應加蓋監獄 保障公衆安全
衛生官員：加州確診已停止減少 防冬天再起

衛生官員：加州確診已停止減少 防冬天再起
加州部分公職部門疫苗接種率低

加州部分公職部門疫苗接種率低

旱情嚴峻…加州進入緊急狀態 州長籲節約用水

旱情嚴峻…加州進入緊急狀態 州長籲節約用水

熱門新聞

美國一家麥當勞主管公布最滯銷品項。(美聯社)

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

2021-10-25 15:54
圖：pixabay

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

2021-10-29 12:38
36歲的女病患懷疑自己的醫師可能是她的生父，她在經DNA檢測證實後對生父提控。（Getty Images）

看了9年的婦產科醫師竟是捐精父 女病患怒提告

2021-10-28 20:56
「上周今夜秀」主持人約翰奧利佛。(美聯社)

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

2021-10-25 12:29
轄區市警五分局在現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓非裔嫌 先在地鐵內開槍 又奔赴華埠銀行搶華裔

2021-10-25 19:41
由於在通膨大環境下，出現供應鏈危機，運費及原物料價格高昂，零售業對於節慶促銷、折扣活動的態度變得更為保守。像去年多達50%以上折扣的商品將大減。(美聯社)

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

2021-10-27 09:54

超人氣

更多 >
蔬菜「先切再洗」營養全流失 營養師：這樣做才對

蔬菜「先切再洗」營養全流失 營養師：這樣做才對
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲

李雲迪傳很快獲釋離開中國 短期恐聽不到琴聲