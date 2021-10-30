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美疫苗報廢比浪費 加州11個月棄64萬劑

中央社／舊金山30日專電
美媒統計，自去年12月COVID-19疫苗開打至今，加州醫護人員已丟棄64萬多劑，平均每個月報廢約5.8萬餘劑。而全美的疫苗浪費更可觀，超過1500萬劑。（美聯社）
美媒統計，自去年12月COVID-19疫苗開打至今，加州醫護人員已丟棄64萬多劑，平均每個月報廢約5.8萬餘劑。而全美的疫苗浪費更可觀，超過1500萬劑。（美聯社）

美媒統計，自去年12月COVID-19疫苗開打至今，加州醫護人員已丟棄64萬多劑，平均每個月報廢約5.8萬餘劑。而全美的疫苗浪費更可觀，超過1500萬劑。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今報導，根據加州公衛廳數字，去年12月15日到今年10月22日的10個月期間所產生令人沮喪的報廢疫苗數量，約佔當地5800萬可用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗劑量的1%。

加州公衛廳指出，「任何疫苗施打計畫都會有正常和可預期的疫苗浪費」，並強調已常態性地針對醫院、診所和藥局等施打單位進行訓練，因此加州有「極優的疫苗管理」，相對於全美的疫苗浪費數字較少。

加州公衛廳以美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據指出，全美各州對可用疫苗的平均浪費4.8%。

上個月，國家廣播公司新聞網（NBC News）報導引用官方數據提到，今年3月到8月期間，全美疫苗施打單位丟棄1500萬劑以上疫苗。

然而在加州被丟棄的疫苗，比例有升高的趨勢。今年4月，疫苗施打單位作廢1.3萬劑，相當於0.13%，之後每個月數量增加，到了10月的疫苗報廢率是1.11%。統計加州自取得疫苗以來，超過64萬餘劑疫苗遭報廢。

加州所有疫苗施打單位都必須向加州公共衛生廳通報疫苗丟棄的劑量，再由州政府提報給聯邦的美國疾病管制暨預防中心（CDC），並比照其他醫療廢物等同處理。

加州大學柏克萊分校感染病學專家史瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，COVID疫苗報廢丟棄的3個主要原因是藥劑過期、疫苗開瓶當天沒打完、或因處理與儲存不當的人為疏失。

加州大學戴維斯分校醫學院藥物長哈特斐德（Chad Hatfield）說，當疫苗分配從大型接種站轉移到地區性的藥房，從穩定可預測的需求，轉變成無需預約、隨到隨打的方式，浪費的情形可能增加。

他推測，「一旦無法集中施打疫苗，有時候來一個人、有時候來50個人接種，施打單位得開封好幾瓶疫苗」。另外，美國疫苗施打高峰期的4月與截至目前的10月相比，整體接種量下降82%。

哈特斐德說，疫苗浪費是敏感的公衛話題，浪費任何一劑疫苗，就等於少一個人接種。

隨著美國政府授權批准5到11歲兒童接種輝瑞/BNT疫苗，兒童用疫苗近日將配送到各接種地點，有小兒科醫師指出，避免浪費很重要。

疫苗 加州大學 美國

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