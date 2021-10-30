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撤軍調查督察長：國務院、國防部封鎖阿富汗相關資料

中央社／華盛頓29日電
阿富汗重建特別督察長（SIGAR）蘇普科（John Sopko）。（取材自SIGAR官網）
阿富汗重建特別督察長（SIGAR）蘇普科（John Sopko）。（取材自SIGAR官網）

美國政府內部督察機制今天指控，有關阿富汗前政府及軍隊垮台、美軍撤離時一片混亂的相關資訊，均遭國務院國防部封鎖，而國會與大眾需要知道真相。

路透報導，阿富汗重建特別督察長（SIGAR）蘇普科（John Sopko）說：「8月發生之事的全貌，以及所有本可預知結果的警告訊息等，都已被國防部和國務院下令為限制公開的資訊，（未來）只有在他們宣布可以（放行）的時候，（資料）才會被揭露。」

國務院：調整身分識別 以保護盟友

國務院一名發言人表示，基於撤離工作的安全考量，他們已要求「一些報告會暫時刪除，供調整公開紀錄裡的身分識別，以保護阿富汗人及夥伴組織的身分。」

這名發言人說身分識別的資料是（報告中）唯一要掩蓋的」，還說SIGAR有權讓這些報告解封。

美國國防部暫未對此回應。

蘇普科：曾被要求暫時不要處理報告

蘇普科告訴記者，在神學士占領阿富汗首都喀布爾（Kabul）後，國務院要求他暫時不要上網處理一些他經手的報告，以確保與美國有關連阿富汗人的安全。

但蘇普科話鋒一轉，國務院「從來沒有說我們的報告中，那些據稱會對個人有具體威脅的內容是哪些」，還說國務院最近要求編輯SIGAR網站上，其餘約2400項內容。

蘇普科表示有些要求「很奇怪」，例如要刪除報告中前阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）的名字。

經過他們審查後，蘇普科所屬單位認為只有四個地方需要修訂，其他應該不用變動。

蘇普科指出，國會要他展開阿富汗政府及軍隊垮台的調查，但國防部自2015年就一直禁止一系列資料公布，推稱是應甘尼政府所要求。

國務院 阿富汗 國防部

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