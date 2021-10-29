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拜登會晤教宗75分鐘不時微笑 未談墮胎議題

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拜登會晤教宗方濟各 會談75分鐘不時微笑 未談墮胎議題

編譯郭宣含、羅方妤／綜合報導
拜登總統（左）29日在梵蒂岡覲見教宗方濟各（右），兩人相談甚歡。教宗稱拜登是好天主教徒，應該繼續領聖餐。中為第一夫人吉爾．拜登。（美聯社）
拜登總統（左）29日在梵蒂岡覲見教宗方濟各（右），兩人相談甚歡。教宗稱拜登是好天主教徒，應該繼續領聖餐。中為第一夫人吉爾．拜登。（美聯社）

拜登總統29日在梵諦岡會見天主教教宗方濟各，兩人相談甚歡，討論氣候變遷、貧窮和新冠疫情，未觸及墮胎議題；教宗稱拜登是好天主教徒，應該繼續領聖餐，但保守派認為拜登支持墮胎不得領聖餐。

拜登表示，他與教宗會晤時未談到墮胎議題，「我們聊到他很樂見我是好天主教徒，而且我該續領聖餐。」

拜登支持墮胎權和同性婚姻，背離許多美國主教的看法，因此部分主教認為該拒絕拜登領聖餐；美國主教預計11月中舉辦年度秋季大會，在他們的「老大」方濟各與拜登暢聊的數周之後，他們可能討論要譴責拜登。

方濟各反對墮胎，並稱之為「謀殺」，但他避免強硬拒絕那些支持墮胎的政治人物；他9月表示，政治不該影響是否領聖餐，並呼籲眾人保有同理心。

拜登談到很多私事 「很美好」

白宮表示，兩人談到氣候變遷、新冠肺炎等議題；拜登表示，他們談到很多私事，並稱這場漫長談話「很美好」。

兩人在教皇圖書館倚桌對坐，現場還有一名翻譯人員；他們交換禮物，教宗接著還會見第一夫人與其他官員。

互動溫暖 超過教宗往常會客時間

梵諦岡釋出的影片中，可見方濟各和拜登互動溫暖放鬆，兩人不時握手和微笑；方濟各在官方照中常板著一張臉，但29日照片顯得心情不錯；根據梵諦岡，兩人私下會談75分鐘，超過教宗往常會客時間的兩倍以上。

方濟各過去八年會晤許多全球領袖，包括會晤前總統川普30分鐘，以及歐巴馬52分鐘。

方濟各是拜登擔任公職人員期間會面的第三位教宗；拜登擔任參議員時，1980年在梵蒂岡和時任教宗若望保祿二世會面，他在2011年擔任副總統時，曾和教宗本篤十六世會面。

這是拜登第四次會晤方濟各，也是他上任以來首次以總統身分會見教宗；拜登也是到梵諦岡會見教宗的第14位美國總統，首位是總統威爾遜(Woodrow Wilson)。

方濟各2015年訪問美國時，當時還是副總統的拜登一路陪伴參訪；他臨走前特別要求和拜登與其家屬私下會面，當時正值拜登長子波．拜登(Beau Biden)病逝五個月；拜登當時說：「教宗方濟各給了我們很多慰藉，多到可能連他自己都沒察覺出來。」

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