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前州長阿諾：稱減排會傷經濟 不是蠢蛋就是騙子

中央社洛杉磯28日綜合外電報導
加州前州長暨好萊塢明星阿諾史瓦辛格。美聯社
加州前州長暨好萊塢明星阿諾史瓦辛格。美聯社

聯合國氣候峰會即將召開之際，美國加州前州長暨好萊塢明星阿諾史瓦辛格接受英國廣播公司（BBC）訪問時痛批，宣稱對抗氣候變遷會傷害經濟的領導人，「不是蠢蛋就是騙子」。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）31日將在英國格拉斯哥（Glasgow）揭幕。阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）接受BBC第4電台（Radio 4）系列節目「39種拯救地球方法」（39 Ways to Save the Planet）訪問時表示，減少碳排放將有益於全球經濟。

主演過「魔鬼終結者」（The Terminator）系列電影的阿諾還說，少吃肉不一定代表犧牲，像他就因此變得更健康。此外，他也將矛頭指向國際貿易帶來的汙染。

阿諾受訪時聲稱，加州不斷創造經濟成功及豐富的就業機會，證明減少二氧化碳排放和增加財富可攜手並進。

他說：「他們是騙子，他們是蠢蛋，或是他們不知道該怎麼做。因為我們明白要怎麼做，一切在於有無膽量去做。」

阿諾2003至2011年擔任加州州長時，大力推動清淨空氣和再生能源，並訂定減少廢氣和溫室氣體排放的目標。

他卸任州長後，則運用個人知名度和影響力推廣減碳政策，主要是透過「史瓦辛格氣候倡議」（Schwarzenegger Climate Initiative）這個組織。

阿諾還批評環保政策不該把焦點放在犧牲生活方式。曾是健身冠軍的他說，過去幾年自己食肉量雖減少約3/4，但卻讓他「有所獲得」。

阿諾表示：「自從我吃較多蔬菜和植物食物後，我的心臟科醫生說我的動脈已停止變窄。所以怎能說我捨棄了某樣東西？我是得到健康，這讓我多活2年。」

阿諾也特別對航運造成的空氣汙染與排放溫室氣體表達擔憂。他暗示，個人若要對減排做出貢獻，最重要的方式是購買本地產品。

阿諾說：「每當你購買來自海外的東西，就對環境有害，而這是你最不該做的。」

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