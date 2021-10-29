攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

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原本在飯店擺攤擦鞋維生但後來失業的紐奧良居民華倫 (Kermit Warren)，去年底到外州購買卡車卻交易落空，返家途中在俄亥俄州 哥倫布(Columbus)機場 被查出身上攜帶3萬現鈔，聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)探員懷疑金錢與毒品買賣有關，勒令當場沒收。國家廣播公司(NBC)報導，華倫不甘畢生積蓄泡湯而對緝毒署提告，本周稍早獲得聯邦檢察官通知，被沒收的全數款項將可取回，案件已於28日和解簽結。

住在紐奧良低窪九區(Lower Ninth Ward)的華倫，原本在羅斯福飯店(Roosevelt Hotel)經營擦鞋攤生意，也在「中央雜貨店」(Central Grocery)餐廳廚房製作莫法萊塔三明治(muffalleta)，卡翠納颶風(Hurricane Katrina)風災之後，他則靠著在社區擔任聯邦緊急事故管理總署(FEMA)清潔工，賺取生活費。

他說，過去20年來，賺得工資拿回家之後，都塞在玻璃罐(Mason jar)裡。

影片來源：youtube/Institute for Justice

新冠疫情爆發後，陷入失業的華倫希望購買一輛卡車從事資源回收。2020年11月，他帶著將近3萬元現金，與兒子一起飛往俄亥俄州看車。抵達當地卻發現車子故障不堪使用，父子倆便返回哥倫布機場準備回家。

國家廣播公司報導，華倫沒有任何行李，對於現款來源說明不清，導致聯邦緝毒署機場人員懷疑現金與毒品交易有關，勒令全數沒收。華倫並沒有遭到任何犯罪起訴。

華倫受訪時說，一輩子的存款都沒了，疫情期間又不容易找到工作，聖誕節時想幫七名孫子孫女買禮物，都拿不出錢。

58歲的他說：「對我來說，去年真是惡夢一場。」

國家廣播公司報導，根據俄亥俄州南區美國聯邦檢察官辦公室紀錄，這起案件已於28日和解簽結，華倫遭沒收的全數款項將可取回。華倫說，對於這個結果感到非常開心，「發生在我身上的這種事，永遠不應該發生在任何人身上」。

華倫是在非營利法律諮詢組織「正義機構」(Institute for Justice)協助下對聯邦緝毒署提告。「正義機構」資深律師艾爾班(Dan Alban)指出，華倫能拿回遭沒收的現金，令人感覺鬆一口氣，但緝毒署對於為何沒收華倫現金，卻在將近一年的時間裡，完全沒有說明正當理由。