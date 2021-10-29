被爆料有成人網站OnlyFans帳號 母親遭禁到校當義工

佛州婦人維多莉亞‧泰瑞斯(Victoria Triece)被其他家長爆料擁有成人網站OnlyFans帳號，被學區下令禁止繼續到校擔任義工家長。(圖／美聯社、泰瑞斯Instagram)

佛羅里達州婦人維多莉亞‧泰瑞斯(Victoria Triece)育有年齡分別為5歲、10歲的兩名子女，在孩子就讀小學擔任義工家長已有5年歷史，但她被其他家長爆料擁有成人網站OnlyFans帳號之後，日前被學區 下令禁止繼續到校擔任義工家長，也不准進入學校校園。根據媒體報導，泰瑞斯委任律師已通知學區，將會提出告訴且至少求償100萬元。

30歲的泰瑞斯接受媒體訪問時說，在成人娛樂產業(adult entertainment industry)工作 的職業背景，導致遭到橘郡公立學區(Orange County Public Schools)禁止擔任校園義工。

她說：「沒有人有權評斷別人從事什麼行業過生活。我覺得被人品頭論足，受到孤立。」泰瑞斯在成人網站OnlyFans設有付費才能觀看的訂閱專頁，內容為她所拍攝的情色影片與照片。她說，加入OnlyFans大約兩年多，對於自己的工作從來沒有刻意保密。

根據媒體報導，沙湖小學(Sand Lake Elementary)接獲民眾匿名投訴並提供泰瑞斯成人頻道網頁截圖，導致學區後來決定從10月13日起撤銷她擔任校園義工的資格。

她指出：「我覺得遭到羞辱，沒有人應該干預其他家長做什麼事。我真的很喜歡跟我的孩子在一起，我跟其他家長與孩子們也都相處得非常好。」

泰瑞斯委任律師納賈姆(Mark NeJame)說，以威權態度允許某人歧視 他人，下令別人不准接觸孩子，「如此手段令人感到可怕」。

泰瑞斯與其他義工家長一樣，通過學區背景調查，也沒有犯罪前科紀錄。學區的義工家長申請登記網站上，並沒有填寫職業的欄位。她表示，每次到學校擔任義工時，穿著打扮都很得體。

自從透過律師表達將會提告之後，泰瑞斯說，學區主管告知她可以參加學童的校外旅行，不過只能照顧她自己的孩子，但學區仍然禁止她進入校園。

橘郡公立學區發言人奧蘭德多爾夫(Michael Ollendorff)可能涉及訴訟為由，拒絕對泰瑞斯事件發表評論。