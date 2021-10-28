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廉價抗憂鬱藥「氟伏沙明」能降低新冠染疫住院風險

編譯陳韻涵／綜合28日電
最新研究報告指出，價格低廉的抗憂慮藥物氟伏沙明可以讓新冠患者陷入重症或需要住院治療的機率減少約三分之一。(NBC洛杉磯地方電視台截圖)
最新研究報告指出，價格低廉的抗憂慮藥物氟伏沙明可以讓新冠患者陷入重症或需要住院治療的機率減少約三分之一。(NBC洛杉磯地方電視台截圖)

美國、加拿大與巴西科學家合作進行的一項大型臨床試驗發現，常見且價格低廉的抗憂鬱藥「氟伏沙明」(fluvoxamine)，可以降低高風險病患感染新冠肺炎住院的機率；研究結果27日發表於權威醫學期刊「刺胳針全球衛生」(Lancet Global Health)，可望為美國乃至全球修改新冠肺炎用藥指南開啟另一扇門。

研究報告指出，歷時10天的療程，氟伏沙明藥價花費約4元。

過去近30年來，氟伏沙明被醫生用以開立治療強迫症；新冠病毒開始擴散後，研究人員發現這款藥物降低發炎的特性，可以減輕病患染疫後的激烈反應。

疫情初期，多項關於氟伏沙明的小型研究發現亮眼成果，但其規模都沒有27日發表的研究來得龐大。

發表於「刺胳針全球衛生」的研究由美國、加拿大與巴西科學家共同進行，研究人員在巴西招募近1500名新冠肺炎確診病患，分別給予氟伏沙明或安慰劑；結果發現，服用氟伏沙明的實驗組確診病患的住院需求降低約三分之二，而延長醫學觀察(prolonged medical observation)的需求則減少約三分之一。

不過，試驗期間出現部分病患難以忍受藥物副作用而停藥，引發外部專家質疑研究人員是否找到氟伏沙明的理想使用劑量。

儘管有少部分瑕疵數據，大多數遵守醫囑的受試者出現顯著成效，這些病患的住院需求減少三分之二，大幅降低病歿機率。

若與服用安慰劑的對照組受試者相比，每12名服用安慰劑的病患染疫病歿，只會出現一名服用氟伏沙明的染疫者病歿。

治療過新冠肺炎患者的明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染病學教授布爾瓦爾(David R. Boulware)說：「那真的很棒，這不是昂貴的新藥，最棒的是其藥效安全。」

不過，科學家指出，沒有明確的使用劑量會衍生其他未解謎團。

英國倫敦大學國王學院(King's College)藥學系客座教授沃德(Penny Ward )表示，氟伏沙明的部分成果源自延長醫學觀察的需求減低，美、加與巴西的研究根據住院人數研判延長醫學觀察的需求數量，且大多數受試者未接種新冠疫苗。

新冠肺炎 美國 刺胳針

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