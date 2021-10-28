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財報紀錄：喬州眾議員葛林花5萬元買川普媒體平台股票

記者顏伶如／綜合報導
圖為共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)本周稍早提交國會的財產申報紀錄顯示，她在上周以最高5萬元的手筆，買進「數位世界收購公司」(Digital World Acquisition Corp，DWAC)股票。美聯社
圖為共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)本周稍早提交國會的財產申報紀錄顯示，她在上周以最高5萬元的手筆，買進「數位世界收購公司」(Digital World Acquisition Corp，DWAC)股票。美聯社

陰謀論團體「匿名者Q」信俸者、向來力挺川普的共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)本周稍早提交國會的財產申報紀錄顯示，她在上周以最高5萬元的手筆，買進「數位世界收購公司」(Digital World Acquisition Corp，DWAC)股票

葛林26日提交的財報紀錄顯示，22日購買「數位世界收購公司」股票的花費，介於1萬5001元至5萬元之間。數位世界收購公司」為「特殊目的收購公司」(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)。

前總統川普日前宣布成立社群網站新平台，新公司「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group，TMTG)將與「數位世界收購公司」合併。消息曝光後，「數位世界收購公司」上周股價大漲842%。

在那斯達克(Nasdaq)交易的「數位世界收購公司」股票，22日以每股118.79元開盤，一度漲至175元，但當天最低點則為67.96元。財報紀錄並未顯示葛林購買股票的每股價格。

在葛林提交財報的26日，「數位世界收購公司」以每股59.07元價收盤，27日收盤價格則為64.89元。

華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)資深研究員、有線電視新聞網(CNN)法律事務評論員艾森(Norm Eisen)指出，從道德操守原則來看，國會議員不應從事個股(individual stocks)交易，「不管是川普生意的股票或是其他股票」。

艾森指出，國會議員不應從事個股買賣，原因在於國會議員的工作性質，可能影響投資。他說，葛林買賣股票雖然不犯法，卻引發道德疑慮。

他舉例說，外界對於葛林買川普媒體平台股票的疑問包括，葛林持續反對國會暴動調查委員會，實際目的是否為了為川普品牌擦亮招牌，好讓她的持股能夠增值。

股票 川普 股價

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