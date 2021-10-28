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路透：民主黨說客收華為100萬美元 半數未揭露

中央社華盛頓28日綜合外電報導
路透社報導，中國電信業巨擘華為因財務長孟晚舟遭美國起訴一案，支付知名民主黨說客東尼‧波德斯達100萬美元遊說費，金額是先前對外公開數字的2倍。美聯社
路透社報導，中國電信業巨擘華為因財務長孟晚舟遭美國起訴一案，支付知名民主黨說客東尼‧波德斯達100萬美元遊說費，金額是先前對外公開數字的2倍。美聯社

路透社報導，中國電信業巨擘華為因財務長孟晚舟遭美國起訴一案，支付知名民主黨說客東尼‧波德斯達100萬美元遊說費，金額是先前對外公開數字的2倍。

東尼‧波德斯達（Tony Podesta）的胞弟約翰‧波德斯達（John Podesta）曾在美國民主黨前總統歐巴馬（Barack Obama）時代擔任白宮高級顧問，他也是民主黨總統候選人喜萊莉（Hillary Clinton）的競選總幹事。

報導指出，東尼‧波德斯達在本月發布的第3季遊說報告中，揭露華為支付一筆50萬美元款項。但2名拒絕曝光身分的知情人士透露，波德斯達在6月和9月收到華為的分期付款總額實際上是100萬美元。

其中一名消息人士說，波德斯達未揭露的50萬美元付款，預計會列在他明年1月提出的第4季報告，內容涵蓋今年10至12月的遊說活動。

華為雇用波德斯達向美國現任民主黨總統拜登（Joe Biden）的政府進行遊說。他在今年夏天孟晚舟與美國司法部間的談判升溫時獲得聘雇，結果孟晚舟9月底和美方達成緩起訴協議，結束銀行詐欺罪訴訟。

根據路透社諮詢的律師說法，美國的遊說公開法（Lobbying Disclosure Act）要求說客揭露遊說工作進行當季收到的付款。換句話說，若波德斯達揭露的第4季付款是支付今年最後3個月所做的工作，就合乎規定。

不過律師也說，企業一般不會為了未來才要做的工作而預先付費給外部說客。

根據美國聯邦政府公開資料，華為今年以來已花費約342萬美元支付內部和外部說客。

美國 華為 民主黨

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