佛州失蹤網紅案 警跟監出包 錯把未婚夫母親當成本人

轟動全美的佛州男子朗德瑞(右)涉嫌殺害未婚妻沛提托(左)後，本人又失蹤。後來證實朗德瑞已死於住家附近沼澤林區。(取自Instagram)

佛羅里達州 男子朗德瑞(Brian Laundrie)的未婚妻沛提托(Gabrielle Petito)失蹤後，朗德瑞被列為嫌疑人，他的居所因此受到監視。佛州 北港鎮警方26日表示，他們在監視期間認錯人，誤把朗德瑞的母親當成他本人。

警局發言人說，他們以為帶著棒球帽的母親瑞貝卡·朗德瑞，就是23歲的兒子朗德瑞，是因為兩人的體型很像。

警方20日在佛州卡爾頓自然保護區發現朗德瑞的屍體後，一個月的追捕行動遂告結束。朗德瑞的父母在兒子被認為涉嫌沛提托的失蹤案後，9月17日便報警，稱他們的兒子已不見蹤影。

佛州北港鎮警方26日表示，他們一度誤認郎瑞德的母親瑞貝卡（左）為他本人。(取自推特)

警方監視的失誤產生了新疑問：從沛提托失蹤到她的屍體在懷俄明州 被找到的關鍵數日，警方和朗德瑞家庭律師的陳述有矛盾。屍檢表明沛提托不是被勒死，朗德瑞死在距他家很近的保護區，他的父母可能成為了解沛提托和朗德瑞到底發生了什麼的關鍵。

朗德瑞獨自返回佛州，但沛提托不在車上後，警方稱見到他9月13日駕駛福特野馬車離家，兩天後野馬車返回，警方以為是朗德瑞回家了。如今警方表示，野馬車是朗德瑞的母親開回家的。在隨後的兩天，警方一直都以為朗德瑞在家。

在朗德瑞的父母9月17日報告兒子自9月14日失蹤後，警方意識到監視失誤，表示自9月13日朗德瑞說要去卡爾頓自然保護區後，就再沒見到他。至於9月15日看到返家的野馬車，警方表示開車人應該是他的母親，頭戴一頂棒球帽，從保護區回來。警方9月14日給停在保護區的野馬車開了張罰單，朗德瑞的父母告訴警方，他們到離家不遠的保護區將車開了回來。

轟動全美的佛州男子朗德瑞(左)涉嫌殺害未婚妻沛提托(右)後，本人又失蹤。後來證實朗德瑞已死於住家附近沼澤林區。(路透)

朗德瑞的家庭律師說，人人都會犯錯，但朗德瑞和他母親的體型並不相似。北港鎮警方在保護區看到野馬車並開了罰單，如果他們9月13日見到朗德瑞開車離家，就應自當日起從保護區開始監視野馬車，如今警方知道，是朗德瑞的父母把車開回家的。現在的事實證明，對朗德瑞父母的所有指控均屬不實，包括認為他們藏匿兒子或資助逃亡。

北港鎮警方9月16日在被問到是否知道朗德瑞的下落時，表示「知道」。朗德瑞的家庭律師說：「朗德瑞的父母已告訴警方，他們的兒子自出門後，就再也沒有回家，我已將此事報告了聯邦調查局。」