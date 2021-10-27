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蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

拜登：美憂中對台脅迫行動 對台承諾「堅若磐石」

警告中國 副國務卿：不接受以武力改變現狀

中央社／華盛頓27日專電

美國副國務卿麥肯伊（Brian McKeon）今天在國會表示，美國對台灣自我防衛有承諾，美方聯合他國政府清楚對外表明，中國脅迫台灣或試圖以武力改變現狀，都不會被美方及國際社會接受。

中華民國國防部27日表示，今年以來中共軍機對台灣西南防空識別區（ADIZ）侵擾已超過680架次，其中10月1至4日多達149架次，兩岸軍事對峙短期難緩解，未來台灣所承受軍事壓力更較以往為重。

美國共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）今天在參議院外交委員會一場聽證會上關切中國對台野心，他詢問列席作證的主管「管理與資源」副國務卿麥肯伊，國務院如何能確保中國了解武力犯台的後果。

2009年至2012年間曾擔任當時副總統拜登（Joe Biden）副國安顧問的麥肯伊表示，美國對台政策是基於「台灣關係法」、對台灣自我防衛的承諾。

麥肯伊說，政治上來說，美國除了與中國直接交涉外，也聯合他國政府，清楚表明中國脅迫台灣或試圖以武力方式改變現狀等行徑，不會被美國及國際社會接受。

羅姆尼回應，他希望麥肯伊之後能針對「不會被接受」的說法加以說明，因為要讓中國清楚知道對台灣人民動武會有什麼後果，不只在美國方面，也包含美國盟友。他說，講清楚能幫助北京精準計算行為代價，包括外交、經濟代價。

羅姆尼事後推文表示，世上的自由國度都應關切中國對台軍事野心，這既危及台灣自由，也對全球秩序造成重大威脅。「我們必須清楚讓中國共產黨知道：對台灣人民採取動態行動（kinetic action，泛指軍事行動）將會有後果。」

台灣關係法 美國 中國

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