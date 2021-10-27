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美議員提案 支持台灣在美洲開發銀行發揮更大作用

中央社／華盛頓27日綜合外電報導

美國民主黨及共和黨資深參議員今天提出法案，尋求讓華府支持台灣以非借款成員身分參與美洲開發銀行（Inter-American Development Bank IADB）。

路透社報導，在中國及台灣緊張關係升高之際，美國國會及華府其他地方正試圖以這項法案等努力，促進台灣的國際形象。

這項法案將要求美國國務院提交戰略給國會，確保對台灣在美洲開發銀行會員資格的外交支持，使台灣從觀察員身分提升地位。

美國參議院已通過立法，指示國務院發展戰略，協助台灣取得世界衛生大會（WHA）觀察員身分。WHA是世界衛生組織（WHO）的決策機構。

參議院民主黨籍外交關係委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）發表聲明指出：「我們致力於繼續努力確保美國竭盡所能，支持台灣的國際參與，並且展現我們對台灣人民的堅定承諾。」

梅南德茲與民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）和馬基（Ed Markey）及共和黨參議員里契（Jim Risch）、殷荷菲（James Inhofe）和盧比歐（Marco Rubio）共同提出這次法案。

這些議員表示，台灣已證明自己能在西半球扮演要角，並為拉丁美洲及加勒比海地區經濟成長作出貢獻。

台灣 美國 民主黨

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