我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑德溫道具槍誤殺案 檢方：不排除刑事起訴

一洲焦點／預算案遲未定 拜登空手赴氣候峰會？

默克抗疫口服藥授權生產學名藥 可望造福窮國

中央社華盛頓27日綜合外電報導
美國藥廠默克集團今天表示，已與聯合國支持的藥品專利聯盟簽署授權協議，將允許更多公司製造學名藥版本莫納皮拉韋。美聯社
美國藥廠默克集團今天表示，已與聯合國支持的藥品專利聯盟簽署授權協議，將允許更多公司製造學名藥版本莫納皮拉韋。美聯社

美國藥廠默克集團今天表示，已與聯合國支持的藥品專利聯盟簽署授權協議，將允許更多公司製造學名藥版本莫納皮拉韋，可望協助受疫情肆虐窮國取得COVID-19抗病毒口服藥物。

默克（Merck）表示，105個中低收入國家將適用此免權利金授權。藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool, MPP）所遴選的藥廠，將得以生產學名藥版本默克實驗性抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）。

美國監管當局正在考慮批准莫納皮拉韋的緊急使用授權，此藥物的臨床試驗結果顯示，若在染疫初期投藥，能將患者的重症和死亡風險減半。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）已經開始審查這種由默克和Ridgeback Biotherapeutics所研發的治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥物。

默克和藥品專利聯盟在聯合聲明中表示：「這是第一個透明、公衛驅動的COVID-19醫療技術自願性授權。」

聲明指出:「（其他製藥）公司將能向藥品專利聯盟申請轉授權，只要世界衛生組織（WHO）將疫情定調為『國際關注公共衛生緊急事件』（PHEIC），此一包含技術移轉的授權，將維持免權利金。」

默克今年稍早已與8家印度學名藥製造廠簽署雙邊授權協議，如今這項與藥品專利聯盟簽署的協議，將能擴大生產基礎。

藥品專利聯盟近日表示，已有24家公司對製造莫納皮拉韋表達興趣。

Ridgeback Biotherapeutics藥廠執行長霍爾曼（Wendy Holman）說：「我們很高興與藥品專利聯盟合作，以確保在獲得監管授權後，可以快速開發、配送品質獲保證的學名藥版本莫納皮拉韋。」

她表示：「在應對全球衛生挑戰上，比起任何組織單打獨鬥，夥伴關係和合作能做得多。」

美國 疫情 低收入

上一則

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

延伸閱讀

默克COVID-19口服藥 歐盟藥品管理局展開審查

默克COVID-19口服藥 歐盟藥品管理局展開審查
前英相布朗譴責富國：獨占疫苗「等同犯罪」

前英相布朗譴責富國：獨占疫苗「等同犯罪」
防富國寡占新冠口服藥 24家製藥廠申請代工

防富國寡占新冠口服藥 24家製藥廠申請代工
專家：默克新冠口服藥 效果不如疫苗

專家：默克新冠口服藥 效果不如疫苗

熱門新聞

美國22歲網紅裴蒂托日前與未婚夫勞德里去公路旅行卻離奇失蹤，勞德里則從9月14日起不見人影至今，20日傳出找到疑似男方的遺體，如今聯邦調查局確認該遺體為勞德里本人無誤。路透

佛州網紅失蹤未婚夫確定死亡 警連帶找到9具遺體

2021-10-21 20:50
美國一家麥當勞主管公布最滯銷品項。(美聯社)

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

2021-10-25 15:54
22歲網紅沛提托(右)失踪後遭人勒斃、其未婚夫朗德瑞(左)獨自返家後又離奇失蹤案有新發展，警方發現裝有朗德瑞個人物品的背包及筆記本和疑似他的遺骸。（路透）

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

2021-10-20 22:14
「匿名者Q」(QAnon)支持者蘿倫‧魏茲克(Lauren Witzke)21日在社群平台Gab發表聲明表示，感染新冠病毒之後「失去所有感官功能」。(圖截取自魏茲克臉書)

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

2021-10-22 11:47
美國賓州費城1名女子近日搭乘藍線列車時，於車廂內慘遭陌生人性侵，警方事後表示在場竟然有多達10名其他乘客選擇「視而不見」。（美聯社）

費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

2021-10-19 23:51
「上周今夜秀」主持人約翰奧利佛。(美聯社)

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

2021-10-25 12:29

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」
美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
獨／紐約銀行劫匪再搶一家 遭警逮捕 身懷3把槍

獨／紐約銀行劫匪再搶一家 遭警逮捕 身懷3把槍