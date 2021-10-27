食物銀行也受物價上漲衝擊 不再供應牛肉等昂貴食材

在大華府地區的食物銀行，一名志願者在打包分發的食品。美聯社

食物價格不斷上漲，就連食物銀行(food banks)也受到衝擊。紐約時報 報導，包括牛肉在內等較為昂貴的食材，如今已從食物銀行供應項目中取消。就在低收入 與弱勢族群對食物銀行需求增加的同一時間，如今食物銀行收到的食物捐贈數量卻出現下降，食物短缺問題如同雪上加霜。

為俄勒岡州及華盛頓州西南部大約170萬名低收入民眾提供服務的俄勒岡食物銀行(Oregon Food Bank)，已經停止採購牛肉絞肉。俄勒岡食物銀行執行長摩根(Susannah Morgan)說：「因為價格因素，有些食品項目已經超過我們的能力範圍。」

地瓜(sweet potatoes，又稱甘薯)也不再列入俄勒岡食物銀行的採購清單，因為從美國 東南各州運送地瓜到美國西北部的運輸開銷變高，食物銀行已經無力負荷。

西北大學(Northwestern University)政策研究中心(Institute for Policy Research)主任薛安森巴克(Diane Whitmore Schanzenbach)表示，對於低收入民眾來說，夠買食物、繳房租等生活必需項目花費，占有較高的開銷比例，當物價上漲時，手邊能夠因應的積蓄非常有限，很容易因此陷入經濟困境。

報導指出，住在印地安納波里斯(Indianapolis)，與丈夫育有一女的52歲身障婦人穆勒(Robin Mueller)說，原本固定購買牛肉絞肉，每周一次或兩次為家人烹調烘肉捲(meatloaf)或漢堡，物價上漲之後已經改成每個月只購買一次或兩次。

迫於漲價壓力，穆勒向當地食物銀行求助，但食物銀行其實也自身難保，深受物價上漲影響。

印地安納波里斯葛林納斯食物銀行(Gleaners Food Bank of Indianapolis)食物策略部主任麥克馬漢恩(Alexandra McMahon)說，疫情之前，一箱花生醬價格約13元至14元之間，如今則要16元至19元。一箱青豆罐頭原本零售價格為9元，現在已漲至14元。

穆勒說，現在多半煮義大利麵配豆類，「這樣便宜多了。我很懷念能煮豐富菜餚的日子，但現在要精打細算才行」。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)指出，肉品(meat)、家禽肉(poultry)、魚、蛋在全美各地城市售價，如今與2020年初相比，已經上漲約15%。

紐約時報報導，食物價格走高之際，汽油價格、天然汽開銷同樣變貴，入冬之後低收入民眾經濟負擔將更沉重；聯邦政府在疫情期間推出的各種補助計畫，絕大多數已經停止，某些民眾面臨手頭困難。

報導指出，物流開銷增加其實比食物價格上漲幅度更大。富國銀行(Wells Fargo)首席農業經濟學家史旺森(Michael Swanson)舉例說，從加州運送到紐約的冷凍貨貴卡車，疫情之前運費為2500元至3000元之間，但現在則要1萬元左右。肉品及蔬菜運送過程中需要使用的大型木架，原本每個單價為7元至9元之間，現在則要25元至30元。

史旺森表示，過去十年間，美國食品價格相對便宜，許多民眾已經習慣大量採購牛肉、雞肉、火雞肉以及魚類，這波漲價潮的到來，對不少民眾形成挑戰。