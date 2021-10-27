美國防高層：「神學士死敵」IS-K 半年內有能力襲擊美

五角大樓的高級官員近日向國會指出，根據美國情報界的評估，位於阿富汗的伊斯蘭國有能力在短短6個月內襲擊美國，而且也正有此舉之意。（美聯社）

五角大樓的高級官員近日向國會指出，根據美國 情報界的評估，位於阿富汗 的伊斯蘭國（Islamic State）有能力在短短6個月內襲擊美國，而且也正有此舉之意。

衛報報導，美國國防政策次長凱爾（Colin Kahl）出席參議院軍事委員會時表示「情報界目前評估伊斯蘭國分支『IS-K』有進行對外行動的意圖，包括針對美國的行動，雖然目前沒有能力達成，但在6至12個月內可能發展出這種能力」。凱爾估計伊斯蘭國有「數千名戰士」。

凱爾稱，自美國撤軍後、占領阿富汗的神學士 是否有能力有效打擊伊斯蘭國「目前尚不清楚」，但出於「神學士與IS-K是『死敵』，神學士非常有動力去追捕IS-K，至於神學士是否有這樣的能力仍有待確認」。

凱爾也透露，美國目前的目標是「瓦解這些團體」、使其無法襲擊美國。

儘管如此，還是有美國官員匿名提出警告，稱美國在沒有任何軍隊的狀況下要「識別、破壞伊斯蘭國等恐怖組織極其困難」，美軍只有從阿拉伯地區起飛的無人機能夠做到這點。凱爾也坦言「美國尚未與阿富汗鄰國達成任何收容反恐部隊的協議」。