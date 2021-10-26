美陸軍準備好「今夜就戰」？基層士兵沒那麼有信心

美國陸軍第82空降師傘兵8月30日準備登機離開阿富汗喀布爾國際機場。一份美國陸軍內部調查顯示，並非每一個人都肯定所屬單位準備好立刻部署與參戰。（路透）

「外交政策」26日報導，美國 國防部多年來一直表示，如果南北韓之間爆發戰爭，美國陸軍部署在朝鮮半島的部隊準備好「今夜就戰」（Fight Tonight），幾乎其他任何地點也是如此。然而，一分內部調查卻顯示，美國陸軍內部並非每一個人都那麼肯定，可能參與大部分戰鬥與因此陣亡的步兵更是如此。

根據報導，「外交政策」記者依「資訊自由法」（Freedom of Information Act）申請到的資料中，包含美國陸軍2020年委託製作的81頁「陸軍新冠疫情 作戰計畫」（Army COVID-19 Campaign Plan）研究，此分內部備戰狀態調查屬於其中一部分。

報導指調查於2020年7月至8月實施，對象為超過5400名不同階級的官兵與平民。其中，14%的受訪者認為所屬單位將立刻準備好在世上任何地方部署、戰鬥與打勝仗，約13%稱他們將需要更多時間。3%認為將在一周內準備好出發，4%則認為一個月以內。56%受訪者稱此問題不適用於他們，可能是因為多數的受訪者是平民。

不過，當按階級分析時，數字就更加引人注目。曾在美國後911戰爭期間部署到阿富汗 與其他戰場的准尉與高度專業化士官兵中，不到20%稱他們有信心所屬單位今天就能打勝仗。較少將官受訪，結果指約40%對他們能馬上部署與打勝仗有信心。

美國保守派智庫傳統基金會國防中心主任、陸軍退役中將史波爾（Thomas Soehr）指出，「如果戰爭今天到來的話，我覺得陸軍將處於一個困境，即部分旅級戰鬥部隊訓練有素，但有相當數量單位不是」。