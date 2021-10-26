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日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得自尊遭踐踏

只有7台起重機在動…美塞港恐比「李曼危機」更糟糕

影／拜登又惹議？被抓到「摀嘴咳嗽」後 同隻手與人握手

編譯中心／綜合報導
拜登隨後走下講台，不僅與眾人熱情握手，還與一些人擁抱。（美聯社）
拜登隨後走下講台，不僅與眾人熱情握手，還與一些人擁抱。（美聯社）

美國總統拜登（Joe Biden）既日前無預警做出雙手握拳、手肘彎曲90度置於身體兩側的奇怪動作，持續超過19秒，被網友紛紛製成迷因（meme）圖在網路上瘋傳後，又出爭議讓網友熱傳。

拜登日前到新澤西州就基建計畫發表演講。「今日俄羅斯」（RT）報導，現場影片顯示，演講結束後，拜登用手摀着嘴咳嗽。拜登隨後走下講台，不僅與眾人握手，還與一些人擁抱。直到影片的最後，拜登才戴上口罩

香港01引述美霍士新聞報導，拜登咳嗽時摀嘴及與他人握手時用的是同一隻手。此外，報導還提到，拜登發表講話期間及演講結束後，都沒有佩戴口罩。

拜登 口罩 新澤西州

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