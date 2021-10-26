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只有7台起重機在動…美塞港恐比「李曼危機」更糟糕

中央社／華盛頓25日綜合報導
塞港推升物價，短期難解。（路透）
塞港推升物價，短期難解。（路透）

美國物流公司飛捷博（Flexport）執行長皮特森近日警告，美國當前港口堵塞，對美國乃至全球經濟的衝擊恐比「李曼危機」還要糟糕，而美國聯邦準備理事會（Fed）卻無法透過大量印鈔來擺脫這場危機。

皮特森（Ryan Petersen）巡視洛杉磯長堤（Long Beach）港口後在推特推文說，碼頭已經爆滿了，沒有空間從船上或陸上裝載更多新貨櫃。

皮特森說：「交通壅塞的情況是真的。」他補充說，有數以百計起重機在這些港口，但他只看見7台在工作，且似乎運行得相當緩慢。

「洛杉磯和長堤的港口處於停滯狀態。在我們來回巡視每個碼頭的3小時期間，被卸下的貨櫃不到12個。」

為協助緩解危機，皮特森建議在附近的政府持有地設立一個臨時堆放貨櫃的地點，並將國民兵和軍用貨櫃車架部署到港口180天。

他也呼籲總統拜登和加州州長紐森（Gavin Newsom）發布行政命令，暫時不管分區規則，允許卡車堆場堆放更多空貨櫃。

皮特森把當前的供應鏈危機和港口關閉的可能性，與2008年李曼兄弟控股公司（Lehman Brothers Holdings Inc.）崩盤導致大衰退相提並論。他說：「就李曼危機來說，政府只需大量印鈔，讓銀行流動性泛濫起來就好，但港口壅塞問題，我們需要現實世界的解決方案。」

美國 長堤 洛杉磯

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