只有7台起重機在動…美塞港恐比「李曼危機」更糟糕

美國 物流公司飛捷博(Flexport)執行長皮特森近日警告,美國當前港口堵塞,對美國乃至全球經濟的衝擊恐比「李曼危機」還要糟糕,而美國聯邦準備理事會(Fed)卻無法透過大量印鈔來擺脫這場危機。

皮特森(Ryan Petersen)巡視洛杉磯 和長堤 (Long Beach)港口後在推特推文說,碼頭已經爆滿了,沒有空間從船上或陸上裝載更多新貨櫃。

皮特森說:「交通壅塞的情況是真的。」他補充說,有數以百計起重機在這些港口,但他只看見7台在工作,且似乎運行得相當緩慢。

「洛杉磯和長堤的港口處於停滯狀態。在我們來回巡視每個碼頭的3小時期間,被卸下的貨櫃不到12個。」

Yesterday I rented a boat and took the leader of one of Flexport's partners in Long Beach on a 3 hour of the port complex. Here's a thread about what I learned.