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華郵：全美最有錢十名億萬富豪 成為民主黨加稅首選

記者顏伶如／綜合報導
太空探索科技公司創辦人馬斯克。(Getty Images)
太空探索科技公司創辦人馬斯克。(Getty Images)

包括馬斯克(Elon Musk)、蓋茲(Bill Gates)、貝佐斯(Jeff Bezos)、查克柏格(Mark Zuckerberg)及巴菲特( Warren Buffett)在內，全美最有錢的十名億萬富豪，可能成為民主黨加稅首選目標。根據部分經濟學者及稅務專家評估，透過對全美十大富豪加稅，拜登總統提出十年之內耗資1.75兆元的社會政策及對抗氣候變遷包裹法案，大半預算來源便有了著落。

美國最富有十名億萬富豪包括：馬斯克、貝佐斯、蓋茲、佩吉(Larry Page)、查克柏格、布瑞恩(Sergey Brin)、艾里森(Larry Ellison)、巴爾默(Steve Ballmer)、巴菲特、華爾頓(Jim Walton)。「彭博億萬富翁指數」(Bloomberg Billionaires Index)統計，排行前五名的億萬富豪自從美國爆發新冠疫情以來，財富大約增加了82%。

參院財政委員會(Senate Finance Committee)主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)25日表示，億萬富豪加稅提案再過幾天可望公布。華盛頓郵報分析，億萬富豪稅究竟能創造多少聯邦稅收，各界推估數據不一，因為類似提議過去從來不曾付諸實現。

參院財政委員會主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)25日表...
參院財政委員會主席、民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)25日表示，億萬富豪加稅提案再過幾天可望公布。美聯社

現行稅制架構之下，億萬富豪繳稅稅率相對偏低，因為企業持股在出售之前，不必繳交資本利得稅(capital gains taxes)。魏登起草中的提案則將大幅改革美國稅法規定，股價上漲即使沒有脫手賣出，一樣要繳交未實現資本利得稅(unrealized capital gains tax)，專家估算10年之內可望創造的未實現資本利得稅稅收，總額約在2500億至5000多億之間。

柏克萊加大(University of California Berkeley)經濟學家祖克曼(Gabriel Zucman)研究報告估算，未實現資本利得稅推出之後，稅收將主要來自全美最有錢的十名億萬富豪，其中特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克在新稅上路最初5年，大約就要繳稅500億，貝佐斯則要繳稅440億。

馬斯克25日晚間在推特發文寫道，民主黨稅務政策可能趨於積極。他在推文指出：「到頭來，他們把別人的錢都花光了，所以找上了你。」

他在推文中也指出：「誰比較擅長資本分配(capital allocation)，是政府還是企業，這就是問題關鍵所在。騙子們都會把資本分配跟消費混為一談。」

華盛頓郵報報導，全美最有錢的十名億萬富豪目前共計繳稅約1.3兆元，若以魏登草案提議稅制計算，十名億萬富豪則合計要繳2760億元未實現資本利得稅。

馬斯克 美國 貝佐斯

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