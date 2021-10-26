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CNN：至少五名川普幕僚接受眾院國會調查委員會詢問

記者顏伶如／綜合報導
發生在1月6日的國會暴動。(歐新社)
發生在1月6日的國會暴動。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)報導，至少五名前任川普白宮幕僚已經自願接受眾議院國會暴動調查委員會詢問。報導指出，調查委員會律師團目前也正與其他川普助理接洽，了解是否有意願自願接受調查人員問話，不必動用到發布傳票(subpoena)。

報導分析，釀成死傷的1月6日國會暴動事件發生之前，前總統川普究竟曾經採取哪些行動，白宮西廂又發生過哪些事情，隨著數名前任白宮幕僚接受眾院調查委員會詢問，可望獲得進一步釐清。

對於眾院調查委員會透過電郵或簡訊詢問前任川普白宮幕僚是否願意接受問話，某些前任幕僚欣然接受，但也有人予以拒絕，或者沒有回應。報導指出，調查委員會詢問對象除了低階幕僚之外，還包括白宮資深官員。

報導指出，調查委員會的洽詢並不代表幕僚被認為有參與國會暴動的嫌疑，調查人員只是希望透過訪談，掌握更多暴動發生之前、之後及暴動期間白宮西廂整體狀況的更多線索。

CNN先前報導，知情人士指出，前任白宮發言人兼白宮策略公關主任法拉(Alyssa Farah)自願與眾院調查委員會共和黨籍成員見面，並在幾次會議中提供資料。法拉是在2020年12月辭職，離開白宮。

為了避免調查人員取得文件，川普已對調查委員會及國家檔案局(National Archives)提告，川普委任律師日前也指示四名前任川普政府官員不得提供證詞或文件給調查委員會。川普聲稱，前任官員與總統之間的溝通受到行政特權保護，不得外洩。

接到川普律師通知的四名前任官員，包括前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、前白宮社群媒體公關主任史卡比諾(Dan Scavino)、前白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)、前任國防部助理巴特爾(Kash Patel)。

白宮法律顧問芮姆(Dana Remus)25日則知會國家檔案局指出，拜登總統並不同意川普聲稱文件紀錄受到行政特權保護的說詞。

白宮 川普 眾院

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