ICE統計：2021會計年度移民逮捕案例 創10餘年新低

聯邦移民和海關執法局統計顯示，2021會計年度的全美移民逮捕案例，數量創10餘年新低。(美聯社)

聯邦移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)統計顯示，2021會計年度的全美移民逮捕案例，數量創10餘年新低；與前總統川普執政期間相比，一年當中的移民逮捕案例，如今大約減少一半。

華盛頓郵報報導，移民和海關執法局執法處(Enforcement Removal Operations，ERO)探員在9月截止的2021會計年度期間，共計執行7萬2000多件行政逮捕(administrative arrests)。相較之下，2020會計年度則執行了10萬4000件行政逮捕，從2017會計年度至2019會計年度之間，平均每年行政逮捕案件數量則有14萬8000件。

執法處行政逮捕數據統計，被認為是觀察移民和海關執法局活動的最佳指標之一，因為移民和海關執法局得以自行裁量。遣返 出境等其他統計資料的起伏，則與美墨邊境移民潮趨勢息息相關。

拜登 總統上台後，對移民查緝行動設下新限制，包括下令絕大多數遣返案件暫停處理100天，移民和海關執法局的逮捕案件也隨之下降。不過，拜登行政命令後來遭到聯邦法院法官駁回。

報導指出，最近幾個月裡，雖然移民和海關執法局移民逮捕案件數量增加，但整體而言仍較前幾天規模縮小。

根據統計，9月30日截止的2021會計年度裡，移民和海關執法局執法處旗下6000名探員，平均每名探員在一年裡執行12件移民逮捕，換算起來大約每個月執行一件案例。

過去10年間，移民和海關執法局逮捕移民最為雷厲風行的尖峰點出現在2011會計年度，共計完成32萬2093件行政逮捕，約為2021會計年度行政逮捕總數的4.5倍。

移民和海關執法局發言人休斯(Paige Hughes)表示，目前仍在處理會計年度結束後的統計數據，作業完成後將對社會大眾公布報告。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)9月底對移民和海關執法局探員發布命令指出，如果有人在美國非法居留，單一因素並不構成遭到拘留或遣返的理由。這道新令將從11月29日起生效。

另一方面，自從拜登上台後，非法入境案例大幅增加，美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)在2021會計年度當中，總共拘捕170萬非法移民 ，創下歷年新高。