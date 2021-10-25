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紐新賓3州行醫15年 屢性侵女病患 65歲狼醫終遭起訴

編譯林育正／綜合報導
曾在紐約和新賓州地區執業的神經科醫生克魯伊亞尼(左)，在行醫的15年間，屢次在治療過程中性侵女性患者，現在面臨聯邦指控，但拒不認罪。(美聯社)
曾在紐約和新賓州地區執業的神經科醫生克魯伊亞尼(左)，在行醫的15年間，屢次在治療過程中性侵女性患者，現在面臨聯邦指控，但拒不認罪。(美聯社)

曾在紐約、新澤西和賓州地區執業的神經科醫生克魯伊亞尼(Ricardo Cruciani)，在行醫的15年間，屢次在治療過程中性侵女性患者，現在面臨聯邦指控，但他拒不認罪。

現年63歲的醫生克魯伊亞尼專長為治癒罕見疼痛症候群，病患仰賴克魯伊亞尼開立處方取得成癮性鴉片類藥物，但他卻在病患求診希望緩解長期疼痛時藉此對病患上下其手，之後食髓知味更加以性侵；若受害者不配合，他就將病患轉介給其他不開立同樣種類或劑量麻醉劑的醫生。

聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)透過新聞稿表示：「這種性侵犯案方式讓人憤怒，醫生曾發誓不傷害他人；很難想像他利用患者的病症，做出如此不齒的犯罪行為。」

克魯伊亞尼居住於賓州威尼林(Wynnewood)，他在上周早晨於波科諾松(Pocono Pines)遭到逮捕並過堂；他在戒護下遭到居家監禁，並已交出旅行文件，保釋金上看200萬元。

多年來原告遭到有關單位忽視，特別在費城，偵辦過程更不受重視。克魯伊亞尼認罪撫摸七名患者，但罪名較輕。

受害者希拉蕊‧杜林(Hillary Tullin)表示她遭受多次性侵，現在格外感謝聯邦檢察官。她說：「我等了好久，他終於要為惡劣的犯罪行為負責了。距離州檢察官對他提出指控已經四年，但一直未接受審判，讓人難以接受。」

另一名受害人塔妮莎‧強森(Tanisha Johnson)表示，等到聯邦訴訟讓她鬆了一口氣，但她認為雇用克魯伊亞尼的醫院應該承受連帶責任。

克魯伊亞尼被控告五項誘使被害人至其他州與他發生性關係；每一項指控最高能判處20年有期徒刑。

根據聯邦法院紀錄，他與受害者於診間、病房、飯店或公寓見面；雖然為神經科醫師，他卻為患者進行胸部與陰部檢查。

性侵 檢察官 賓州

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