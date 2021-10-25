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網路攻擊猖獗 美國務院設「網路安全局」因應

中央社／華盛頓25日綜合報導
美國國務卿布林肯宣布，鑒於駭客攻擊日趨頻繁，掀起隱憂，國務院將設立新的部門與特使來處理網路政策。（路透）
美國國務卿布林肯宣布，鑒於駭客攻擊日趨頻繁，掀起隱憂，國務院將設立新的部門與特使來處理網路政策。（路透）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天宣布，鑒於駭客攻擊日趨頻繁，掀起隱憂，國務院將設立新的部門與特使來處理網路政策

中央社引述法新社報導，布林肯在寫給員工的備忘錄中提到，檢討報告顯示，對於「國務院該如何因應21世紀挑戰」，需要有結構性的改變。

他宣布計畫成立網路安全與數位政策局（Bureau of Cyberspace and Digital Policy），並針對關鍵新興科技設置特使一職。相關計畫尚待國會批准。

布林肯寫道：「這個組織可提供我們更大的領導力、負起更大的責任，以在部門間與國外推動外交政策。」

他說，他明天在外交人員學校（Foreign Service Institute）發表演說時將提供更多細節。外交人員學校是國務院位於華盛頓郊區的訓練中心。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）跟記者說，新的特使將著重負責「3個關鍵領域：國際網路安全、國際數位政策與數位自由」。

國務院這一步是因外界日益憂慮，網路領域的衝突與干擾持續不斷，美國有必要做好因應準備。

美國總統拜登6月與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行峰會時已警告，特定重大基礎建設應該是網路攻擊的「禁區」，但美國與歐洲目標仍遭遇新的攻擊，微軟公司（Microsoft Corp.）今天表示，去年發動大規模SolarWinds網攻的幕後黑手，正是俄羅斯駭客團體。

國務院 美國 布林肯

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