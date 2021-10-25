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美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

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美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

中央社台北25日電
「上周今夜秀」主持人約翰奧利佛。(美聯社)
「上周今夜秀」主持人約翰奧利佛。(美聯社)

美國電視脫口秀「上周今夜秀」最新一集節目以22分鐘介紹台灣，主持人約翰奧利佛幽默解釋台海緊張來龍去脈，並告訴觀眾「玩命關頭9」演員約翰希南向中國道歉，只因他說台灣是一個國家。

約翰奧利佛（John Oliver）在節目一開始提到， 「上周今夜秀」（Last Week Tonight）竟然還沒聊過珍珠奶茶發源地台灣，並以各種畫面及哏圖介紹台灣有趣的吉祥物吸引觀眾目光，之後便切入兩岸關係日益緊張正題。

約翰奧利佛說，從10月初以來，已約有150架共機侵擾台灣防空識別區，中國堅持擁有民選領袖及軍隊、憲法的台灣是中國的一部分，電影「玩命關頭9」演員約翰希南（John Cena）還得因為說了台灣是第一個看到「玩命關頭9」的國家，特地用中文向中國道歉。

影片來源：YouTube

他說，整件事情都很怪異，但這並非唯一一起，台灣一直是中國的敏感話題，這就是為什麼電影「捍衛戰士」（Top Gun）裡，湯姆克魯斯（Tom Cruise）夾克後面的中華民國國旗被移除，知名服飾品牌Gap得為了T恤上缺少台灣的中國地圖道歉。

為了讓觀眾更了解台灣，約翰奧利佛簡介台灣400年歷史，過去曾被荷蘭、西班牙殖民，清朝統治後又將台灣割讓日本，二戰後台灣重回中國統治，之後蔣介石在國共戰爭失敗後來到台灣，當時台灣被西方世界視為是「自由中國」，堅定反共，但實際上台灣經歷白色恐怖，直到解嚴後，台灣逐漸成為一個充滿活力的民主國家，也是全球供應鏈主要生產者。

約翰奧利佛在節目中提到，由於不能惹惱中國，台灣改用「中華台北」名稱參加奧運賽，但這個名稱不是所有台灣人都接受，閃靈樂團主唱林昶佐就曾在演唱會現場直接批評這個名稱。

節目中還選播去年世界衛生組織（WHO）秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）接受香港電台視訊訪問時假裝沒聽見並斷訊的畫面，約翰奧利佛說，不只是企業及國際組織對台灣的態度如此，許多國家政府因中國因素，與台灣也沒有外交關係。

約翰奧利佛還提到，美國一直以「戰略模糊」政策與台灣維持關係，讓台灣地位處於未定狀態。1979年美國國會通過台灣關係法，承諾協助台灣保有自我防衛能力，但並未明確承諾中國入侵時防衛台灣。

約翰奧利佛告訴觀眾，根據民調，台灣人民多數希望維持現狀，雖然中共威脅存在，台灣人仍繼續過著自己的生活，但他也提到「目前安全的現狀能永遠維持下去嗎？」雖然專家說戰爭還未迫在眉睫，但台灣一直關注自身的防衛能力。

約翰奧利佛最後指出，他不知道模糊的維持現狀是否是最好的選擇，外人無法替台灣做決定；台灣2300萬人建設了自由民主的社會，他們有權以任何適合的方式決定自己的未來。

約翰奧利佛曾於2018年「上周今夜秀」中以幽默口吻諷刺中國國家主席習近平主政後的網路審查、維穩監控等行徑，後來在微博上與節目有關的內容及回應卻都被刪除，製作節目的HBO網站也遭中國當局封鎖。

「上周今夜秀」是美國HBO公司製作的知名脫口秀節目，由約翰奧利佛主持，於2014年開播，以時事諷刺著稱，頗受美國及海外觀眾歡迎。每集在YouTube網站播出時，平均點閱人數達500萬次。

台灣關係法 中國 美國

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