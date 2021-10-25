FBI：2020年疫情期間 亞裔遭受仇恨犯罪增加76%

2020年新冠疫情期間，亞裔民眾遭受仇恨犯罪(hate crimes)的案例，與一年前相比增加了76%。圖為抗議亞裔仇恨的遊行。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)25日公布最新統計數據指出，2020年新冠疫情期間，亞裔 民眾遭受仇恨犯罪 (hate crimes)的案例，與一年前相比增加了76%。美國 廣播公司(ABC)報導，聯邦調查局今年8月便曾發表相關統計報告，但後來發現俄亥俄州通報數據有誤，導致資訊不全，最新公布的報告已修正錯誤。

根據統計，2020年當中，亞裔血統的民眾遭到仇恨犯罪攻擊的通報案例共有279例。相較之下，2019年間則有158件亞裔民眾遭受仇恨犯罪攻擊的通報案例。

聯邦調查局表示，美國國內發生的仇恨犯罪事件當中，超過60%犯罪原因都與被害者的種族身份有關。

聯邦調查局犯罪調查小組副助理主任葛林柏格(Jay Greenberg)接受美國廣播公司訪問時說：「每一件仇恨犯罪，都是對整個社區的攻擊。」

葛林柏格表示，絕大多數仇恨犯罪向來以非洲裔民眾為目標，但新冠疫情期間亞裔受害者則大量增加。

聯邦調查局統計顯示，2020年當中，有20%仇恨犯罪動機是受害者的性傾向有關，另外13%犯罪動機與宗教歧視有關；在所有仇恨犯罪案件當中，超過半數攻擊者為白種人，另外21%攻擊者為非洲裔。

葛林柏格表示，聯邦調查局目前的努力目標，就是要爭取社區民眾對聯邦調查局的信賴。他說：「若有民眾遭受仇恨犯罪，我們希望社會大眾能向我們通報。」他也表示，聯邦調查局將與州政府及地方政府對口單位合作，針對仇恨犯罪祭出最有力的調查行動。