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俄情報局挑戰拜登政府 對美逾2萬次駭客攻擊

編譯李京倫／報導
俄國情報局近日挑戰拜登政府，對美發動逾2萬次駭客攻擊。圖為俄國總統普亭（左）與美國總統拜登。（Getty Images）
俄國情報局近日挑戰拜登政府，對美發動逾2萬次駭客攻擊。圖為俄國總統普亭（左）與美國總統拜登。（Getty Images）

紐約時報報導，微軟公司24日指出，俄國情治單位「對外情報局」再度挑戰美國拜登政府，對數以千計美國政府單位、企業和智庫發動網路攻擊，試圖獲取存在雲端的敏感資料，微軟已通知600多個單位，它們已成為網攻目標。美國政府也證實此事。拜登政府幾個月前才因俄國在全球發動網攻而施加制裁。

微軟最高階資訊安全主管之一柏特說，這波新攻擊「規模很大，而且正在進行」。美國政府官員說，這波攻擊似乎由俄國對外情報局發動，對外情報局在美國2016年總統大選中，率先侵入民主黨全國委員會內部網路竊取電郵。

微軟說這波駭客攻擊只有一小部分成功，但未明確指出有多少單位被駭。

去年12月發生SolarWinds網攻，駭客入侵美國軟體公司SolarWinds的Orion軟體更新機制，使高達1萬8000個美國聯邦機構和大企業感染後門程式。今年稍早，白宮指控這場SolarWinds網攻是俄國對外情報局所為。

拜登曾說，SolarWinds網攻破壞民眾對政府基本系統的信任，矢言報復，但今年4月他宣布為此制裁俄國金融機構和科技公司時，卻調降罰款金額。

當時拜登在打電話給俄國總統普亭之後說：「我跟普亭總統講明，我們可以罰得更多，但我沒這麼做，現在該讓緊張關係和緩下來。」

美國政府堅稱，微軟通報的最近這波網攻，是情治大國刺探彼此情報的例行舉動。不過紐時說，這波網攻顯示，雖然美俄政府表示有定期開會討論打擊勒贖軟體等網路犯罪，但國家情報網仍因為想竊取新冠疫苗資料和政府、企業機密而暗中爭鬥。

微軟說，已通知600多個單位，駭客最近對它們共發動2萬3000次攻擊，試圖進入內部系統。微軟說，相較之下，在這波攻擊之前，過去3年微軟偵測到由「國家行為者」發動的網攻總共才2萬500起。

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