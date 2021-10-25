滾石雜誌：國會暴動籌畫者與數十名白宮官員及議員見面

發生在1月6日的國會暴動。(歐新社)

「滾石」雜誌(Rolling Stone)調查採訪指出，1月6日國會暴動籌畫者在事發之前，曾經與包括白宮 高層官員及共和黨籍國會議員在內共計數十名對象見面討論，其中包括當時的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)。兩名知情人士說，梅杜斯其實曾有機會阻止後來釀成死傷的暴力事件發生。

報導指出，眾院調查委員會對於1月6日國會暴動調查積極進行，某些參與暴動事件規畫者對調查人員透露新訊息指出，挺川派國會議員參與了國會暴動事件的籌畫。報導指出，兩名消息人士提供的籌畫內幕細節，已獲得來自調查委員會的知情人士證實。

「滾石」雜誌指出，曾經親自參與或派高級助理參與攻占國會行動籌備討論的共和黨籍國會議員，包括喬治亞州聯邦眾議員 瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)、亞利桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)、科羅拉多州聯邦眾議員布波特 (Lauren Boebert)、阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)、北卡羅來納州聯邦眾議員克勞索恩(Madison Cawthorn)、亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)、德州聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert)。

一名國會暴動事件籌畫者接受訪問時說：「我們跟布波特團隊、克勞索恩團隊以及戈薩團隊，是一場接著一場的密集開會。」

報導指出，匿名受訪的國會暴動籌畫者說，國會暴動之前曾參與為數十名包括白宮官員、國會議員在內的行前簡報，「我特別記得葛林」。這名活動籌畫者說，記得曾與另外十餘名國會議員或議員助理講過話。

兩名消息人士受訪時也說，戈薩對國會暴動籌畫團隊聲稱，這些人士捲入的另一起案件將可因為規畫國會暴動的功勞而獲得「全面赦罪」(blanket pardon)。

消息人士說：「我們從戈薩方面獲得的消息就是一切都已搞定，也就是他到橢圓形辦公室跟總統談過，在討論特赦時向總統提出我們的名字。他們正在準備提交文件，讓眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)成員參加連署，展現支持。」

戈薩辦公室並未回應「滾石」雜誌採訪要求。「滾石」雜誌指出，取得文件紀錄證實，兩名消息人士在1月6日當天都曾與戈薩、布波特接觸。