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美國傳將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

德桑提斯：願發5000元搬遷費 助拒打疫苗員警落腳佛州

德桑提斯：願發5000元搬遷費 助拒打疫苗員警落腳佛州

記者顏伶如／綜合報導
佛州州長德桑提斯表示，願意提供5000元搬遷費讓拒打疫苗的警察落腳佛州。(美聯社)
佛州州長德桑提斯表示，願意提供5000元搬遷費讓拒打疫苗的警察落腳佛州。(美聯社)

就在全美各地陸續傳出員警不願配合地方政府新冠疫苗接種規定而引發爭議之際，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)喊出，願意提供5000元搬遷費讓拒打疫苗的警察落腳佛州，為佛州警局效力。他說：「我們對待你們將比別人好。」

警察由於工作關係，新冠疫苗推出之後，列入優先施打對象。不過，某些員警迄今拒絕接種新冠疫苗，即使地方政府已頒布接種規定，態度也未改變。紐約、洛杉磯、芝加哥以及麻州等地，均出現員警不願打疫苗而與地方政府對峙的狀況，洛杉磯員警因為戴口罩、打疫苗等糾紛而提出聯邦訴訟。

佛羅里達州則展現截然不同的立場，公開表示歡迎拒打疫苗的員警。德桑提斯24日接受福斯新聞網(Fox News)女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)專訪時說：「我們正在積極規畫招聘來自別州的執法人員，因為我們的警察局與郡警部門確實都缺人。」

德桑提斯說，估計州議會下個議程便可簽署法案。他表示，如果當地警察局沒能幫拒打疫苗的員警另行安排出路歡迎紐約、明尼阿波里斯、西雅圖等地的警察都能搬到佛州。

他在訪問中對拒打疫苗的員警隔空喊話：「如果你們沒有受到良好的對待，我們對待你們將比別人好。」他指出：「你們可以幫我們填補重要的工作需求，我們也因此會提供補償。」

「全國執法人員紀念基金」(National Law Enforcement Memorial Fund)統計，2020年當中，全美至少有182名值勤員警感染新冠病毒過世，到目前為止，2021年已有133名警察染疫身亡。

非營利組織「殉職警官紀念頁」(Officer Down Memorial Page)指出，在2020年至2021年間，新冠病毒排名全美員警致死原因排行榜第一位。今年8月間，「殉職警官紀念頁」透過推特帳號發表聲明，呼籲員警「請打新冠疫苗」。

疫苗 警察 佛州

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