每逢天災必停電 美國老舊電網難擋氣候變遷

圖為緬因州一處新安裝的電線桿，毗鄰現有輸電線。（路透）

美國天氣因氣候變遷益趨惡劣，老舊的電力設備不堪負荷，每逢天災，停電就成家常便飯，除了造成生活不便，更時有人命損失傳出。

「華盛頓郵報」報導，去年美國平均每戶停電超過八小時，是五年前的一倍以上，專家認為電力網必須升級才能應付日益嚴重的氣候問題，政府官員卻不願要求用戶為這些投資埋單。

每當有風暴 侵襲卡羅來納（Carolina）海岸，行銷專案經理葛瑞（Tonye Gray）住的這條街就會停電，導致她家電燈不亮，空調沒得開。

2018年佛羅倫斯颶風 （Hurricane Florence）侵襲時，葛瑞長達三天冰箱沒電，她的多發性硬化症藥物沒得冷藏，地下室的積水也沒辦法抽出。

61歲的她說：「佛羅倫斯颶風來襲時如同在地獄一般。」在北卡羅來納州 威明頓（Wilmington）土生土長的她，愈來愈難忍受市內建設的不堪一擊。

她說：「威明頓和這個地區很久以前就有風暴來襲，電線早該地下化了。我們都知道會被風暴侵襲。」

單以今年來說，一波異常的冬季風暴造成德州災難性電力故障，數以百萬計民宅陷入黑暗，有時停電甚至長達數日，至少200人因此喪命。

颶風艾達（Hurricane Ida）造成的停電導致路易斯安那州至少14人死亡，而在州內最貧窮地區的一些居民由於缺電沒有空調，得忍受攝氏32度的高溫達數週之久。

隨著風暴益趨劇烈、頻繁，環保團體要求各州重新思考電力網設計，透過安裝更多電池、永續能源以及「微電網」（microgrids），來減少大規模停電的發生。電力公司也自行提出防範風暴措施，像是電線地下化等等。

但主管機關以必須維持電費可負擔的壓力為由，拒絕這些想法。根據北卡州潔淨能源科技中心（NC Clean Energy Technology Center）調查，去年考慮改善的電力網需要157億美元經費，主管機關只核可34億美元，大約1/5。

阿肯色州公共服務委員會（Arkansas Public Service Commission）主席湯瑪斯（Ted Thomas）接受「華盛頓郵報」訪問時表示，天災過後「大家都會問：『為什麼不花多點錢讓電燈亮著？』」

造成這種狀況的主因，就是主管機關與電力業者未考慮到氣候更不穩定帶來的後果，也沒拿出更好的工具因應。

舉例來說，去年一份研究發現，政府官員或電力業主管都沒人試著估算停電時間更長、更頻繁造成的社經成本，像是會導致食物腐壞、商家無法營業、供應鏈中斷與醫療問題等等。