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迷因股追捧下 川普淨值可望隨新成立媒體事業上市翻倍

編譯洪啟原／綜合報導
財富持續縮水的美國前總統川普，有望從「迷因股」熱潮大撈一筆，賺進數十億美元。(美聯社)
財富持續縮水的美國前總統川普，有望從「迷因股」熱潮大撈一筆，賺進數十億美元。(美聯社)

財富持續縮水的美國前總統川普，有望靠「迷因股」熱潮大撈一筆，賺進數十億美元。

前總統川普20日宣布，旗下川普媒體科技集團，將透過特殊目的收購公司（SPAC）「數位世界併購」（DWAC）合併上市。這項消息吸引散戶投資人爭相買進DWAC，即使這項交易案並未透露太多細節。

DWAC上周狂飆850%，推升合併後新公司的隱含價值超過82億美元。根據新聞稿提供的數據和呈交給證管會（SEC）的文件，川普似乎將擁有這家合併公司逾50%的股權。

若以當前價值計算，這些股權將使川普的財富達到空前高點，遠高於彭博億萬富豪指數估算他的個人淨值25億美元。

由於網路論壇Reddit網友追捧的迷因股時常暴漲暴跌，加上外界大肆炒作SPAC交易，這些漲幅很難持久。不過，押漲川普媒體集團的資金，在川普卸任後大量出走，對川普的事業帝國可說是並不友善。

川普旗下的川普國際華盛頓特區酒店自2019年宣布出售以來，至今仍乏人問津。位於曼哈頓的川普國際酒店大廈，其空房率日益升高。川普集團的財務長今夏遭指控涉嫌稅務詐欺。

川普自入主白宮以來，他的個人淨值已縮水約5億美元。美國新冠肺炎疫情嚴峻和國會山莊暴動事件，更進一步衝擊川普的商業利益。

川普 美國 白宮

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