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全世界只剩40枚…殖民時期1先令銀幣 可望拍賣30萬

記者張聲肇／綜合報導
一枚17世紀在美國波士頓打造的銀幣，在英國被發現後，下月將進行拍賣。(美聯社)
一枚17世紀在美國波士頓打造的銀幣，在英國被發現後，下月將進行拍賣。(美聯社)

17世紀北美殖民地鑄造的1先令銀幣，下月在倫敦拍賣場可能以30萬美元價格賣出。同樣的銀幣，世上僅存40枚。

摩頓伊甸拍賣公司(Morton & Eden Ltd.)21日說，1652年在波士頓鑄造的面值1先令銀幣，最近在英國被發現和一大堆其他舊錢幣一起，在一個糖果罐裡面。

該公司的錢幣專家詹姆士‧摩頓說，這枚新英格蘭鑄造的錢幣是「收藏界的明星」。

他說，「當我看到這就是1652年赫爾(John Hull)在波士頓打造的新英格蘭先令，早期殖民者使用的貨幣的時候，我簡直不敢相信我的眼睛。」

麻州總法庭1652年任命赫爾及其助理、波士頓的鑄造專家桑德森(Robert Sanderson)負責打造北美洲第一批銀幣，但國王查理斯二世認為這是叛國行徑，於1682年下令關閉鑄幣廠。

這個銀幣設計簡略，一面印有NE字眼，代表新英格蘭，另一面就是羅馬數字XII，代表1先令的12便士。1先令等於1/12英鎊。

羅德島州硬幣暨金屬專家貝利(Jim Bailey)認為在英國發現這枚新英格蘭貨幣是非同小可的大事。他說，「這枚銀幣極端亮眼。因為世上僅存約40枚，這枚是目前所知其中最精美完好的。」

貝利自己今年因為找到幾個和17世紀英國海盜艾佛瑞(Henry Every)有關聯的銀幣，也造成一陣轟動。

那枚新英格蘭銀幣的擁有人波蒙特(Wentworth "Wenty" Beaumont)已把他交給拍賣商。波蒙特的父親在英格蘭北部家裡書房裡的鐵盒，無意間發現它。

波蒙特的祖先溫特沃斯(William Wentworth)1636年移民到新英格蘭，可能就是他先拿到這枚銀幣。溫特沃斯家後來成為新罕布夏州的望族。

波蒙特說，「我只能假設，某位先人多年前從美國把這個先令帶回英國。」

摩頓伊甸預定11月26日舉行網路拍賣，標售數枚北美洲早期貨幣。

新英格蘭 英國 拍賣

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