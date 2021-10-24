國防院推測 失真海圖致潛艦康乃狄克號撞海底山脈

美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」在南海撞擊不明物體受損。（美聯社）

美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」月初在南海撞擊不明物體受損。國防院政策分析員江炘杓推測，南海水下地貌可能因多年地震 、中國 抽砂造島導致變化，推測美軍可能使用失真海底地形圖，導致撞到海底山脈。

康乃狄克號（USS Connecticut，SSN-22）潛艦碰撞事故發生在10月2日，多名官兵受傷，已憑藉自身動力在8日平安抵達美軍關島基地。

國防部智庫、國防安全研究院日前發布「國防安全即時評析」，國防戰略與資源所政策分析員江炘杓以「美國 最強核動力攻擊潛艦到底撞到什麼？」為題，撰文分析事故肇因。

江炘杓指出，美軍對事故資訊保密到家，難免引起各方揣測，可能原因包括碰撞他國潛艦或商船、鑽油平台錨鍊、沉船貨櫃或人工魚場、無人潛航器、大型水中生物、海底山脈、海底隆起或海中突起的岩礁等。

碰撞他國潛艦或商船部分，江炘杓表示，潛艦蓄意衝撞會造成嚴重致命後果，現階段美中雙方機艦遭遇都顯得相當克制，若碰撞商船，絕不會只康乃狄克艦受損，然而並沒有商船遭潛艦碰撞任何訊息，因此可能性可完全排除。

碰撞鑽油平台錨鍊的可能性部分，江炘杓認為，美國海、空軍對南海地區的偵察活動一向非常密切，不可能沒有掌握，美國海軍艦船的電子海圖也一定會標示所有鑽油平台位置，因此研判可能性微乎其微。

碰撞沉船貨櫃或人工魚場可能性部分，江炘杓指出，按照國際海事組織規定，沉船和人工魚場等人工固定設施應透過「航船布告」通報，且該艦2011年曾突破北極厚重的冰帽上浮，造成帆罩外層鋼板輕微破損，卻驗證艦體堅固性，因此撞擊貨櫃會輕損，尚不至於造成人員撕裂傷，所以可能性也能排除。

碰撞無人潛航器可能性部分，即便是任一方出現失誤撞上，但無人潛航器重量和速度都無法與藍鯨相比，更無法撼動約9000噸排水量核潛艦，應不至於造成艦體和人員受太大傷害。

碰撞水中生物可能性部分，藍鯨所以能毫無障礙優游於大洋深海中，在於具敏銳水中感知能力，聲納就是模仿鯨豚偵測原理設計的產品，另潛艦碰撞藍鯨，往往造成鯨魚死亡、潛艦受損輕微，並無人員傷亡紀錄，根據康乃狄克艦人員受傷情況判斷，碰撞藍鯨的可能性也可排除。

江炘杓表示，美國海軍測量艦在1990年代已大致將南海海底地形、底質、深度、海水的鹽分和溫度等特性調查得非常仔細，但經30年大小規模不等地震或地殼擠壓，及中國和越南抽砂、造島而導致海底地形發生變化可能性不能排除，因此唯一的可能性就是使用已失真的海底地形圖。

江炘杓指出，不精確的海圖將增加潛艦水下航行的風險，尤其潛艦若試圖在海底山脈、隆起或岩礁之間掩蔽穿梭，更容易增加擦撞山壁和岩礁機率，根據康乃狄克艦官兵撞傷、瘀血及撕裂傷的傷勢判斷，極可能是因缺乏更新海底地形圖，而肇生撞到海底山脈事故。