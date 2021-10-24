英特爾考慮擱置在美蓋廠

英特爾。（路透）

彭博資訊報導，英特爾政府關係主管湯普森（Al Thompson）表示，一項包含政府補助金的半導體產業振興法案在國會卡關，促使英特爾考慮是否擱置斥資數十億美元在美國 建新半導體廠的計畫。

湯普森說，政府的協助對建新廠至為關鍵。他說：「若無CHIPS提供資助，我們就無法那麼做，會非常棘手。」他指的是對半導體製造商提供520億美元補助金和獎勵的法案，全名是「為半導體在美生產創造有益動機法案」（CHIPS for America Act）。

英特爾執行長基辛格接受彭博電視台訪問時則婉轉表示，此投資 案有賴國會支持。他說：「我們擬定的資本支出計畫，並未假設政府方面鼎力相助，但我們的確希望因美國政府的投資，我們的投資格局能更大、更快落實。」

參議院6月通過法案，準備提供將近2,500億美元資助研發計畫，內含520億美元的緊急撥款，作為支持國內半導體產業的補助金和獎勵，以鼓勵國內自產晶片 。但年尾法案大塞車，民主、共和兩黨對法案其他部分意見分歧，導致此案在眾院延宕。

湯普森指出，歐盟和南韓都訂出計畫獎勵本土半導體產業，美國政府也應該出一臂之力扶持國內業者。他說：「若要開始扭轉製造業頹勢，CHIPS不可或缺。」美國半導體產業協會（SIA）的數據顯示，過去30年來，美國在全球晶片製造產能的占比走下坡，從1990年的37%降到12%。

興建晶片製造廠並安裝設備動輒需投入數十億美元巨資，而且費時數年才能完成。湯普森估計，國會每耽擱一年，就可能使新廠投產日期再延遲三年。

另一方面，英特爾也積極推動在歐洲設廠計畫。路透報導，英特爾除醞釀在德國蓋超大型廠之外，也正與義大利展開磋商。

知情人士透露，義大利針對人力和能源成本開出有利的條件，爭取英特爾前往建廠，初步估計投資規模逾40億歐元（47億美元），甚至上看80億歐元。