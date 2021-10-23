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看好減碳科技 蓋茲：此領域將出現8到10個特斯拉

編譯王巧文／綜合外電
科技巨頭微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。美聯社
科技巨頭微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。美聯社

CNBC報導，身為地球上第四大富豪，美國科技巨頭微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）不需要透過投資氣候變遷來賺錢。但對於那些想要賺大錢的投資人來說，蓋茲指出一條明路：減碳科技領域充滿大好機會。

蓋茲20日接受SOSV氣候科技虛擬峰會採訪時表示，他認為投資氣候資產的未來報酬率，將可媲美早早押注微軟、Google、亞馬遜等全球科技巨擘而賺取的豐厚獲利。SOSV是投資氣候技術新創的美國創投公司。

他表示，減碳科技領域「將出現八到十個特斯拉」，雖然其中只有一家如今成為眾所周知的大公司，但對於押對寶的贏家來說，「任何投資特斯拉的人都感覺自己非常聰明。」

隨著電動化浪潮席捲全球，美國電動車大廠特斯拉股價狂飆，其市值在過去一年來翻了一倍，較五年前則猛飆2,000％。

蓋茲認為，不僅僅是電動車產業，投資更廣泛減碳領域的公司都可能大賺一筆。他也預測，這個領域中也會有微軟、Google、亞馬遜這類型的公司誕生。

蓋茲在1975年與夥伴共同創立了微軟，而亞馬遜、Google在1990年代成立，當時網路產業正在起飛。微軟、亞馬遜及Google現在都名列全美前五大最有價值公司。

雖然蓋茲看好減碳領域的前景，但他也坦言，就像網路泡沫破裂時一樣，該領域發展將會消耗大量資金，許多投資很可能一去不回。

他說，目前的情況「就像軟體和電腦時代的早期，目前大部分技術都還在『實驗室水準』，投資人在評估這些想法的商業可行性時仍得小心」。

他表示，投資人想要在該領域押住風險較低的標的，可以投資太陽能領域。

投資 微軟 減碳

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