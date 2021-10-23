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邀請制富豪俱樂部3年會費18萬 光有錢不一定能進去

編譯莊蕙嘉／即時報導
R360號稱是富豪專屬的私人投資網絡。圖為示意圖。(Unsplash)
R360號稱是富豪專屬的私人投資網絡。圖為示意圖。(Unsplash)

美國銀行家賈西亞（Charles Patrick García）創立「R360」富豪俱樂部，採邀請制，三年會費18萬美元，入會基本條件是擁有一億美元以上資產。會員就財富、知識與心靈成長彼此交流，且可獲得有別於一般有錢人的體驗。

入會評選的六大標準是財務、知識、心靈、人文、情感和社交，在這些方面皆有一定「富足」程度的，才會被認可是真正的富豪而准予入會。

60歲的賈西亞說，雖然俱樂部採邀請制，但也不是申請了就一定能入會，他透過有兩名富豪未能通過考核，「缺乏誠實、創業韌性和慷慨精神」，最終無法入會。

R360目前有1000名會員，其中半數為美國籍。會員可提供投資機會與建議，也能借助俱樂部的影響力，進入哈佛、麻省理工學院等一流大學進修。

過去俱樂部舉辦的活動包括，和西點軍校的高級將領面對面座談，拜訪維珍集團創辦人布蘭森位於加勒比海的私人島嶼等。

俱樂部管理合夥人之一的柯爾（Michael Cole）指出，當富豪資產超過一億美元後，他面對的是更高層次的人生目標，「如何對自己、對家庭以及對社會有貢獻」。

俱樂部的女性成員布蘭達•史諾表示，坦白說，有些有錢人的煩惱，有錢人才懂，她認為R360是個綠洲，提供交流機會。

美國 賈西 投資

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