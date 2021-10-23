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NASA計畫2024重返月球 明年2月發射無人太空船

中央社華盛頓23日綜合外電報導
NASA透露，有目標是在明年2月進行無人登月任務「阿提米絲1號」（Artemis 1）。圖為太空船「露西號」發射現場。(美聯社)
NASA透露，有目標是在明年2月進行無人登月任務「阿提米絲1號」（Artemis 1）。圖為太空船「露西號」發射現場。(美聯社)

美國國家航空暨太空總署（NASA）昨天表示，其目標是在明年2月進行無人登月任務「阿提米絲1號」（Artemis 1）。這是美國讓人類重返月球計畫的第一步。

NASA於本月20日達到一個重要里程碑：將獵戶座太空船（Orion）的座艙固定在太空發射系統（SLS）巨型火箭上。該火箭高98公尺，目前位於佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的載具組裝大樓（Vehicle Assembly Building）內。

NASA人員透過電話告訴記者，經過進一步測試後，SLS火箭將於明年1月運至發射台，並進行「濕式演練」（wet dress rehearsal，指預演除發射外的所有環節）；首個發射窗口則在明年2月開啟。

阿提米絲1號任務主管沙拉芬（Mike Sarafin）說：「2月的發射期將於12日開始，最後一次機會則在27日」，下個窗口則分別在3月和4月。發射窗口取決於軌道力學和地球與月球的相對位置。

他表示，阿提米絲1號的任務目標包括展示獵戶座太空船從月球返航與在深太空（deep space，溫度比近地軌道低上許多）運行的能力，並於獵戶座降落地球後，成功收回太空船。任務持續時間預計為4到6周。

此外，NASA還將部署稱為「立方衛星」（cubesats）的小型衛星，以進行實驗和技術演示。

NASA原本希望在今年底前進行試飛。阿提米絲2號計畫訂於2023年進行、次年進行3號計畫，屆時將是人類自1972年以來首次踏上月球。然而，現在看來2號與3號計畫都可能延後。

NASA透露，阿提米絲任務的月球漫步者將包括首名女性和首位有色人種太空人

NASA希望在月球上建立持續性的存在，並利用他們學到的經驗，規畫2030年代的載人火星之旅。

太空人 NASA 美國

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