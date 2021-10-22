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白宮助理群爆：拜登台前溫文儒雅 台下也會飆髒話

記者張聲肇／綜合報導
溫文儒雅的拜登總統，據稱私下很會飆髒話。圖為拜登21日出席CNN里民大會，中場休息時問候民眾。(美聯社)
溫文儒雅的拜登總統，據稱私下很會飆髒話。圖為拜登21日出席CNN里民大會，中場休息時問候民眾。(美聯社)

溫文儒雅的拜登總統已經78歲了，但仍會飆髒話；根據Politico新聞網，和助理開會時，可聽到他「狗屎、媽的」甚至F字眼(F***)的話都出口，但若警覺有女性耳聞，會立刻道歉。

Politico引述白宮助理群說，拜登嘴巴講出過「X死他們」、「我們在他媽的幹啥呀？」、「為什麼他媽的不是這樣？」、「狗屎」、「該死」和單純的「X」字。

他當副總統時，曾被錄到對著沒關好的麥克風說，通過歐記健保法案是「X他媽的大事」；21日在有線電視新聞網(CNN)舉辦的里民大會上，他說通過他的預算法案是「更重要的事」(bigger darn deal)。

為了讓助理們對他有話直說，他會對他們說，「別給我鬼扯淡」或「少胡說八道」。

一名助理告訴Politico，「他（拜登）飆起髒話來，確實是不折不扣的飆髒話」。

另一消息來源說，「他口出穢言時若周遭有女性，他一定，百分之百，立刻道歉」。

一名前助理說，拜登是另一世代的人，但如果現場有比較年輕的人，尤其是女性的話，他會想到「如果我在女兒、孫女面前飆髒話，是何感覺？」他認為男性不該在女性、孩童面前口出穢言。

這些助理明確指出，總統再怎麼飆髒話，都不至於淪落到「性穢言」的地步，亦即是說，他口中F開頭那個字，不是動詞；前助理說拜登極為謹言慎行，絕對不會讓人覺得他的粗口層次太低。

髒話在白宮不是啥新鮮事。歐巴馬2012年接受滾石雜誌訪問時，說羅穆尼(Mitt Romney，前共和黨總統候選人、現任猶他州國會參議員)是「胡扯專家」（bulls***ter）；更廣為人知的則是罵饒舌歌手魏斯特（ Kanye West）是「公驢般傻瓜蛋」一個。

布希總統也曾於2000年被從開著的麥克風上錄到罵紐約時報記者克萊莫（Adam Clymer）「超級混蛋(a 'major league a**hole')」。

拜登 白宮 紐約時報

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