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曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

記者顏伶如／綜合報導
「匿名者Q」(QAnon)支持者蘿倫‧魏茲克(Lauren Witzke)21日在社群平台Gab發表聲明表示，感染新冠病毒之後「失去所有感官功能」。(圖截取自魏茲克臉書)
「匿名者Q」(QAnon)支持者蘿倫‧魏茲克(Lauren Witzke)21日在社群平台Gab發表聲明表示，感染新冠病毒之後「失去所有感官功能」。(圖截取自魏茲克臉書)

曾代表共和黨在2020年選舉角逐德拉瓦州聯邦參議員的陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者蘿倫‧魏茲克(Lauren Witzke)，曾批評新冠疫苗是目的在於製造「大規模死亡」的「撒旦計畫」，21日在社群平台Gab發表聲明表示，感染新冠病毒之後「失去所有感官功能」，經常頭腦不清楚，「我已經失去了喜悅」。

33歲的魏茲克在2020年選舉中代表共和黨挑戰尋求連任的民主黨籍德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)，結果敗選。昆斯得票率為59.44%，魏茲克得票率則為37.9%。魏茲克自稱「基督教國族主義者」(Christian nationalist) 且支持「匿名者Q」陰謀論，選舉參議員期間獲得白人至上主義團體力挺。

魏茲克21日在Gab發表聲明寫道，感染新冠病毒後正在療養中，並稱新冠病毒是「惡魔般的生化武器」。她說，自己是被日前接種新冠疫苗的家人傳染病毒。

她表示，染疫之後「失去所有感官功能」，掙扎於凡事提不起勁的狀態，經常頭腦不清楚，「我已經失去了喜悅」。

曾於前總統川普愛阿華州競選團隊任職的魏茲克在聲明中寫道，服用動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)與羥氯奎寧(hydroxychloroquine，HCQ)之後，「病情改善很多」。

原本在極右派陰謀論新聞網站「真新聞」(TruNews)擔任政治評論員的魏茲克說，染疫生病之後，本來並沒有對任何人透露，因為不想被媒體報導詛咒死亡。

另一方面，魏茲克透過加密通訊軟體Telegram發表的聲明中則寫道，感染新冠病毒都是「真新聞」害的，因為「真新聞」網站要求病毒檢測，讓她在鼻腔採檢時遭到傳染。

她寫道：「我是個笨蛋，竟然同意他們的要求而做了病毒檢測。」

聲明中指出：「沒錯，我知道我需要一個好丈夫，讓我避免做出錯誤決策。」魏茲克已於今年9月離職。

今年6月間，「真新聞」網站員工曾經爆發疫情，當時魏茲克以「惡魔展開攻擊」形容病毒感染原因，並說網站舉辦一場邀請「布萊巴特新聞網」(Breitbart)前任作家亞諾普洛斯(Milo Yiannopoulos)參加的活動，結果導致疫情爆發。

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